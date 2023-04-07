https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-يعلن-عن-تحضيرات-لاجتماع-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1075638925.html

لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران

لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، منوها إلى أن الأطراف تعمل على... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T10:17+0000

2023-04-07T10:17+0000

2023-04-07T11:11+0000

روسيا

العالم العربي

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قال لافروف خلال مؤتمر مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يجري التحضير لاجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، والاتفاق على المواعيد المناسبة، وبدء عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.وتابع لافروف: "حقيقة أن اجتماعات في شكل وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات ونواب وزراء الخارجية قد عقدت منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وعقدت أيضا في مارس / آذار وأبريل / نيسان من هذا العام، تشير إلى أن العملية قد بدأت. هذه العملية، كما أكدنا كلانا، وكما قلنا، إنه لا يتم حل جميع القضايا في جلسة واحدة، نحن بحاجة إلى بناء الاتصالات، وتعزيز الثقة، وزيادة الشفافية، وكذلك الاتفاق على كيفية إيجاد توازن في نهاية المطاف بين المصالح، والمصالح المشروعة المشاركين في هذه العملية".وبدوره، قال وزير الخارجية التركي: "قمنا بتقييم الوضع في سوريا، نشكر السيد لافروف ووزارة الخارجية الروسية على إعداد وعقد اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو، في 4 أبريل".وتابع: "تأمل أنقرة أن تستمر عملية التسوية السورية بنفس الشكل الشفاف والمفتوح الذي كانت عليه من قبل".

https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاووش-أوغلو-بحثنا-الوضع-في-أوكرانيا-مع-لافروف-1075639413.html

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