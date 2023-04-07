https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-يعلن-عن-تحضيرات-لاجتماع-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1075638925.html
لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران
لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، منوها إلى أن الأطراف تعمل على... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:17+0000
2023-04-07T10:17+0000
2023-04-07T11:11+0000
روسيا
العالم العربي
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قال لافروف خلال مؤتمر مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يجري التحضير لاجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، والاتفاق على المواعيد المناسبة، وبدء عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.وتابع لافروف: "حقيقة أن اجتماعات في شكل وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات ونواب وزراء الخارجية قد عقدت منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وعقدت أيضا في مارس / آذار وأبريل / نيسان من هذا العام، تشير إلى أن العملية قد بدأت. هذه العملية، كما أكدنا كلانا، وكما قلنا، إنه لا يتم حل جميع القضايا في جلسة واحدة، نحن بحاجة إلى بناء الاتصالات، وتعزيز الثقة، وزيادة الشفافية، وكذلك الاتفاق على كيفية إيجاد توازن في نهاية المطاف بين المصالح، والمصالح المشروعة المشاركين في هذه العملية".وبدوره، قال وزير الخارجية التركي: "قمنا بتقييم الوضع في سوريا، نشكر السيد لافروف ووزارة الخارجية الروسية على إعداد وعقد اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو، في 4 أبريل".وتابع: "تأمل أنقرة أن تستمر عملية التسوية السورية بنفس الشكل الشفاف والمفتوح الذي كانت عليه من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاووش-أوغلو-بحثنا-الوضع-في-أوكرانيا-مع-لافروف-1075639413.html
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روسيا, العالم العربي
لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران
10:17 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، منوها إلى أن الأطراف تعمل على تحديد المواعيد المناسبة.
قال لافروف خلال مؤتمر مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو
، إنه يجري التحضير لاجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، والاتفاق على المواعيد المناسبة، وبدء عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
"لا بد من التحضير لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية. مثل هذه الاستعدادات جارية، وهذا في الواقع كان موضوع اجتماع نوابنا أول من أمس في العاصمة الروسية. وتشمل الاستعدادات الاتفاق على مواعيد تكون مقبوله بشكل عام لجميع الوزراء الأربعة".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وتابع لافروف: "حقيقة أن اجتماعات في شكل وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات ونواب وزراء الخارجية قد عقدت منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وعقدت أيضا في مارس / آذار وأبريل / نيسان من هذا العام، تشير إلى أن العملية قد بدأت. هذه العملية، كما أكدنا كلانا، وكما قلنا، إنه لا يتم حل جميع القضايا في جلسة واحدة، نحن بحاجة إلى بناء الاتصالات، وتعزيز الثقة، وزيادة الشفافية، وكذلك الاتفاق على كيفية إيجاد توازن في نهاية المطاف بين المصالح، والمصالح المشروعة المشاركين في هذه العملية".
وبدوره، قال وزير الخارجية التركي: "قمنا بتقييم الوضع في سوريا، نشكر السيد لافروف ووزارة الخارجية الروسية على إعداد وعقد اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو، في 4 أبريل".
وتابع: "تأمل أنقرة أن تستمر عملية التسوية السورية بنفس الشكل الشفاف والمفتوح الذي كانت عليه من قبل".