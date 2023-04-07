https://sputnikarabic.ae/20230407/لحظة-سقوط-نيزك-ناري-في-مدينة-روسية-فيديو-1075640394.html
لحظة سقوط نيزك ناري في مدينة روسية... فيديو
لحظة سقوط نيزك ناري في مدينة روسية... فيديو
استطاعت كاميرات المراقبة في مدينة إيركوتسك جنوبي روسيا، التي تبعد عن بحيرة بايكال بنحو 60 كم، تسجيل لحظات سقوط نيزك ناري، يوم أمس الخميس. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:58+0000
2023-04-07T10:58+0000
2023-04-07T10:58+0000
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في منتصف ليل الخميس، مقطعًا مصورًا يوثق رصد كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك كبير من السماء إلى الأرض، الذي تسبب بسطوع واضح.وأظهرت لقطات الفيديو النيزك وهو يضيء شوارع المدينة لعدة ثوان، ولا تعتبر هذه المرة هي الأولى التي تسجلها كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك ناري في روسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة سقوط نيزك ناري في مدينة روسية... فيديو
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استطاعت كاميرات المراقبة في مدينة إيركوتسك جنوبي روسيا، التي تبعد عن بحيرة بايكال بنحو 60 كم، تسجيل لحظات سقوط نيزك ناري، يوم أمس الخميس.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في منتصف ليل الخميس، مقطعًا مصورًا يوثق رصد كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك كبير من السماء إلى الأرض، الذي تسبب بسطوع واضح.
وأظهرت لقطات الفيديو النيزك وهو يضيء شوارع المدينة لعدة ثوان، ولا تعتبر هذه المرة هي الأولى التي تسجلها كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك ناري في روسيا.