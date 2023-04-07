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https://sputnikarabic.ae/20230407/لحظة-سقوط-نيزك-ناري-في-مدينة-روسية-فيديو-1075640394.html
لحظة سقوط نيزك ناري في مدينة روسية... فيديو
لحظة سقوط نيزك ناري في مدينة روسية... فيديو
استطاعت كاميرات المراقبة في مدينة إيركوتسك جنوبي روسيا، التي تبعد عن بحيرة بايكال بنحو 60 كم، تسجيل لحظات سقوط نيزك ناري، يوم أمس الخميس. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:58+0000
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في منتصف ليل الخميس، مقطعًا مصورًا يوثق رصد كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك كبير من السماء إلى الأرض، الذي تسبب بسطوع واضح.وأظهرت لقطات الفيديو النيزك وهو يضيء شوارع المدينة لعدة ثوان، ولا تعتبر هذه المرة هي الأولى التي تسجلها كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك ناري في روسيا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة سقوط نيزك ناري في مدينة روسية... فيديو

10:58 GMT 07.04.2023
© Fotolia / James Thewنيزك يقترب من الأرض
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Fotolia / James Thew
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استطاعت كاميرات المراقبة في مدينة إيركوتسك جنوبي روسيا، التي تبعد عن بحيرة بايكال بنحو 60 كم، تسجيل لحظات سقوط نيزك ناري، يوم أمس الخميس.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في منتصف ليل الخميس، مقطعًا مصورًا يوثق رصد كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك كبير من السماء إلى الأرض، الذي تسبب بسطوع واضح.
وأظهرت لقطات الفيديو النيزك وهو يضيء شوارع المدينة لعدة ثوان، ولا تعتبر هذه المرة هي الأولى التي تسجلها كاميرات المراقبة لحظة سقوط نيزك ناري في روسيا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
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