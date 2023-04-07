https://sputnikarabic.ae/20230407/متحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-نمر-بأوقات-مضطربة-للغاية-1075660544.html
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نمر بأوقات مضطربة للغاية
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نمر بأوقات مضطربة للغاية
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده "تمر بأوقات مضطربة للغاية"، وأنها تسعى إلى خفض التصعيد بعد تزايد التوترات في المسجد الأقصى وغزة ولبنان. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T18:30+0000
2023-04-07T18:30+0000
2023-04-07T18:30+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي العقيد، ريتشارد هيشت، لشبكة "سي إن إن".وقال هيشت: "نواجه جبهات مترابطة على الحدود في الوقت الحالي، بدأ الأمر في القدس وتم توسيعه ليشمل حماس في غزة ولبنان، ويرجع ذلك إلى الأحداث التي وقعت"، يقصد في القدس الشرقية.وتابع: "مرة أخرى نحن في أوقات مضطربة للغاية، قبل ليلتين وقع حادث في جبل الهيكل (الاسم الإسرائيلي للمسجد الأقصى)، وجاء رد من غزة، وكانوا يحاولون التصعيد عبر الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي في هذه المنطقة، وبدأوا في إطلاق الصواريخ".ومضى المتحدث: "بعد ذلك بدأت بعض الفصائل الفلسطينية في لبنان، ومعظمها من حماس في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل".وأضاف هيشت: "لذلك كان لدينا مثل ساحة متعددة مع قسم رئيسي واحد بإمكانيات فلسطينية".ولدى تعليقه على استدعاء إسرائيل بعض قوات الاحتياط في أعقاب الأحداث الأخيرة قال المتحدث باسم الجيش: "لن أخوض في الأرقام ولكن سأخبرك أننا مستعدون لأي تطورات".وأكد أن بلاده تريد خفض التصعيد، مضيفا "هناك عطلة نهاية أسبوع حساسة مقبلة في عيد الفصح، بالتزامن مع رمضان، ونتطلع ونأمل عطلة نهاية أسبوع هادئة (..) لأنه وقت مقدس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحمّلت إسرائيل، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
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حركة حماس, أخبار قطاع غزة, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم
حركة حماس, أخبار قطاع غزة, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نمر بأوقات مضطربة للغاية
تابعنا عبر
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده "تمر بأوقات مضطربة للغاية"، وأنها تسعى إلى خفض التصعيد بعد تزايد التوترات في المسجد الأقصى وغزة ولبنان.
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي العقيد، ريتشارد هيشت، لشبكة "سي إن إن".
وقال هيشت: "نواجه جبهات مترابطة على الحدود في الوقت الحالي، بدأ الأمر في القدس وتم توسيعه ليشمل حماس
في غزة ولبنان، ويرجع ذلك إلى الأحداث التي وقعت"، يقصد في القدس الشرقية.
وتابع: "مرة أخرى نحن في أوقات مضطربة للغاية، قبل ليلتين وقع حادث في جبل الهيكل (الاسم الإسرائيلي للمسجد الأقصى)، وجاء رد من غزة، وكانوا يحاولون التصعيد عبر الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي في هذه المنطقة، وبدأوا في إطلاق الصواريخ".
ومضى المتحدث: "بعد ذلك بدأت بعض الفصائل الفلسطينية في لبنان، ومعظمها من حماس في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل".
وأضاف هيشت: "لذلك كان لدينا مثل ساحة متعددة مع قسم رئيسي واحد بإمكانيات فلسطينية".
ولدى تعليقه على استدعاء إسرائيل بعض قوات الاحتياط
في أعقاب الأحداث الأخيرة قال المتحدث باسم الجيش: "لن أخوض في الأرقام ولكن سأخبرك أننا مستعدون لأي تطورات".
وأكد أن بلاده تريد خفض التصعيد، مضيفا "هناك عطلة نهاية أسبوع حساسة مقبلة في عيد الفصح، بالتزامن مع رمضان، ونتطلع ونأمل عطلة نهاية أسبوع هادئة (..) لأنه وقت مقدس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، فجر اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.
وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
وحمّلت إسرائيل، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، جنوبي ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.