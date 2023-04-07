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https://sputnikarabic.ae/20230407/متظاهرون-يشعلون-النار-في-مطعم-ماكرون-المفضل-في-باريس-فيديو-1075636380.html
متظاهرون يشعلون النار في مطعم ماكرون المفضل في باريس... فيديو
متظاهرون يشعلون النار في مطعم ماكرون المفضل في باريس... فيديو
في مسيرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، أضرم متظاهرون النار في أحد المطاعم المفضلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T09:31+0000
2023-04-07T09:31+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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واشتعلت النيران في مظلة مطعم "لاروتوند" حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، أطلقت مجموعة من الشباب بلباس أسود ألعابا نارية، ورشقوا واجهة المطعم بالحجارة ما دفع الشرطة إلى التدخل.وتسببت ألعاب نارية أُلقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور رجال الإطفاء لإخماده.وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقًا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات ضد قرار ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.وطالما كان مطعم "لاروتوند"، مكانًا مفضلًا لماكرون وزوجته بريجيت، يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت في مارس/ آذار الماضي، تمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 عاما، دون تصويت في البرلمان. وتسبب ذلك في موجة قوية من الاحتجاجات، شارك فيها أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.ورافقت المظاهرات اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وأعمال شغب.ومن المقرر أن يعلن المجلس التشريعي قراره بشأن القانون، في منتصف أبريل/نيسان الجاري، إذا تمت الموافقة عليه، فسيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230316/حكومة-فرنسا-تعتمد-قانون-رفع-سن-التقاعد-إلى-64-عاما-دون-تصويت-البرلمان-1074819352.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

متظاهرون يشعلون النار في مطعم ماكرون المفضل في باريس... فيديو

09:31 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / Alain Jocardاحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / Alain Jocard
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في مسيرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، أضرم متظاهرون النار في أحد المطاعم المفضلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واشتعلت النيران في مظلة مطعم "لاروتوند" حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، أطلقت مجموعة من الشباب بلباس أسود ألعابا نارية، ورشقوا واجهة المطعم بالحجارة ما دفع الشرطة إلى التدخل.
وتسببت ألعاب نارية أُلقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور رجال الإطفاء لإخماده.
وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقًا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات ضد قرار ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وطالما كان مطعم "لاروتوند"، مكانًا مفضلًا لماكرون وزوجته بريجيت، يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.
رئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
حكومة فرنسا تعتمد قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما دون تصويت البرلمان
16 مارس, 15:12 GMT
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت في مارس/ آذار الماضي، تمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 عاما، دون تصويت في البرلمان. وتسبب ذلك في موجة قوية من الاحتجاجات، شارك فيها أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
ورافقت المظاهرات اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وأعمال شغب.
ومن المقرر أن يعلن المجلس التشريعي قراره بشأن القانون، في منتصف أبريل/نيسان الجاري، إذا تمت الموافقة عليه، فسيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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