https://sputnikarabic.ae/20230407/متظاهرون-يشعلون-النار-في-مطعم-ماكرون-المفضل-في-باريس-فيديو-1075636380.html

متظاهرون يشعلون النار في مطعم ماكرون المفضل في باريس... فيديو

متظاهرون يشعلون النار في مطعم ماكرون المفضل في باريس... فيديو

في مسيرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، أضرم متظاهرون النار في أحد المطاعم المفضلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T09:31+0000

2023-04-07T09:31+0000

2023-04-07T09:31+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075265805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc1f387fc641833207c80b1efb5e4dfd.jpg

واشتعلت النيران في مظلة مطعم "لاروتوند" حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، أطلقت مجموعة من الشباب بلباس أسود ألعابا نارية، ورشقوا واجهة المطعم بالحجارة ما دفع الشرطة إلى التدخل.وتسببت ألعاب نارية أُلقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور رجال الإطفاء لإخماده.وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقًا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات ضد قرار ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.وطالما كان مطعم "لاروتوند"، مكانًا مفضلًا لماكرون وزوجته بريجيت، يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت في مارس/ آذار الماضي، تمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 عاما، دون تصويت في البرلمان. وتسبب ذلك في موجة قوية من الاحتجاجات، شارك فيها أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.ورافقت المظاهرات اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وأعمال شغب.ومن المقرر أن يعلن المجلس التشريعي قراره بشأن القانون، في منتصف أبريل/نيسان الجاري، إذا تمت الموافقة عليه، فسيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230316/حكومة-فرنسا-تعتمد-قانون-رفع-سن-التقاعد-إلى-64-عاما-دون-تصويت-البرلمان-1074819352.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار