https://sputnikarabic.ae/20230407/مجلس-النواب-الأمريكي-يبحث-في-السجلات-المالية-لعائلة-بايدن-لدى-البنوك-1075664394.html

مجلس النواب الأمريكي يبحث في السجلات المالية لعائلة بايدن لدى البنوك

مجلس النواب الأمريكي يبحث في السجلات المالية لعائلة بايدن لدى البنوك

أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مذكرات استدعاء للعديد من البنوك، تطالبها بتقديم سجلات ‏مالية خاصة بأسرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏ 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T21:49+0000

2023-04-07T21:49+0000

2023-04-07T21:49+0000

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وطلبت لجنة الرقابة من "بنك أوف أمريكا"، و"كاثاي بنك"، و"جيه بي مورجان تشيس"، وإتش إس بي سي"، و"ميرفين يان"، شريك الأعمال السابق لهانتر بايدن ، تقديم السجلات المالية، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة.وأشارت "فوكس نيوز" إلى أنه في خطوة مماثلة في شهر مارس/ آذار الماضي، استدعى رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، وهو جمهوري، "بهدوء" "بانك أوف أمريكا" بشأن سجلات المصرفية عمرها 14 عاما، والمرتبطة بثلاثة أشخاص على علاقة بهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي.وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن بنوك "جيه بي مورغان تشيس" و"إتش إس بي سي" و"كاثاي بنك" رفضوا التعليق على تقريرها.وكان هانتر بايدن محور اهتمام الجمهوريين منذ العام الماضي، بعد أن كشفت مواد مسربة من حاسوبه المحمول، عن معاملات تجارية أجنبية غير لائقة من قبل أسرة الرئيس الأمريكي، فضلا عن تأثير محتمل على الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

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