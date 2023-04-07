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https://sputnikarabic.ae/20230407/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-تحييد-3-مسلحين-شمال-غربي-سوريا-1075662349.html
مركز المصالحة الروسي يعلن تحييد 3 مسلحين شمال غربي سوريا
مركز المصالحة الروسي يعلن تحييد 3 مسلحين شمال غربي سوريا
أعلن اللواء أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا،عن محاولة مسلحي جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابية... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T19:33+0000
2023-04-07T19:33+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال غورينوف في إيجاز صحفي: "في محافظة إدلب، في منطقة كفر بطيخ، حاول مسلحون من جماعة إرهابية تابعة للحزب الإسلامي التركستاني اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية".وذكر غورينوف: "أن ثلاثة مسلحين (من الحزب التركستاني) قد قتلوا".إضافة إلى ذلك، سُجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع قذائف في منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل الجماعات الإرهابية في منظمتي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" (المحظورتين في روسيا) إحداها في محافظة حلب واثنتان إثر قصف مدفعي في محافظة إدلب إضافة لقذيفة في محافظة اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20230405/المصالحة-الروسي-الجيش-السوري-تصدى-لمحاولة-المسلحين-التسلل-من-إدلب-1075579141.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة الروسي يعلن تحييد 3 مسلحين شمال غربي سوريا

19:33 GMT 07.04.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات روسية في قاعدة حميميم
طائرات روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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أعلن اللواء أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا،عن محاولة مسلحي جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في سوريا اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، وإحباط المحاولة.
وقال غورينوف في إيجاز صحفي: "في محافظة إدلب، في منطقة كفر بطيخ، حاول مسلحون من جماعة إرهابية تابعة للحزب الإسلامي التركستاني اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية".

العمليات المنسقة لوحدات الجيش العربي السوري أوقفت محاولة الاختراق وعاد الإرهابيون بعد تكبدهم خسائر إلى مواقعهم الأصلية.

الجولاني يظهر مجددا في إدلب استعدادا لـمعركة الوجود أو الزوال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
المصالحة الروسي: الجيش السوري تصدى لمحاولة المسلحين التسلل من إدلب
5 أبريل, 22:36 GMT
وذكر غورينوف: "أن ثلاثة مسلحين (من الحزب التركستاني) قد قتلوا".
إضافة إلى ذلك، سُجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع قذائف في منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل الجماعات الإرهابية في منظمتي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" (المحظورتين في روسيا) إحداها في محافظة حلب واثنتان إثر قصف مدفعي في محافظة إدلب إضافة لقذيفة في محافظة اللاذقية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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