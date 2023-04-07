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مصر تعرب عن قلقها بشأن التصعيد الخطير بالمنطقة وتطالب بضبط النفس
مصر تعرب عن قلقها بشأن التصعيد الخطير بالمنطقة وتطالب بضبط النفس
أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T12:44+0000
2023-04-07T12:44+0000
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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعبر عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ باتجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.وطالب البيان جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح.كما حذر البيان من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، تصاعدت حدة التوتر الأمنية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية شمالا، وقطاع غزة جنوبا، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة ضد الجبهتين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يحشد-قواته-البرية-النظامية-في-غزة-وعلى-حدود-لبنان-1075629681.html
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مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار
مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار

مصر تعرب عن قلقها بشأن التصعيد الخطير بالمنطقة وتطالب بضبط النفس

12:44 GMT 07.04.2023
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعبر عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.
وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ باتجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.
وطالب البيان جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح.
كما حذر البيان من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
الجيش الإسرائيلي يحشد قواته البرية النظامية في غزة وعلى حدود لبنان
06:56 GMT
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، تصاعدت حدة التوتر الأمنية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية شمالا، وقطاع غزة جنوبا، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة ضد الجبهتين.
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