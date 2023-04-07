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https://sputnikarabic.ae/20230407/موسكو-حول-تصريحات-واشنطن-بشأن-هجوم-مضاد-لكييف-الجيش-الروسي-يراقبه-عن-كثب-1075639598.html
موسكو حول تصريحات واشنطن بشأن هجوم مضاد لكييف: الجيش الروسي يراقبه عن كثب
موسكو حول تصريحات واشنطن بشأن هجوم مضاد لكييف: الجيش الروسي يراقبه عن كثب
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن التصريحات الأمريكية بشأن الهجوم المضاد الوشيك من قبل الجيش الأوكراني، يراقبها الجيش... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T10:33+0000
2023-04-07T10:33+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على بيان واشنطن بشأن هجوم مضاد محتمل للقوات المسلحة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة وما إذا كان ذلك مثيرا للقلق: "هذا بيان على الأرجح، يخضع للمراقبة الدقيقة من قبل جيشنا، فهم يرصدون عن كثب جميع المعلومات ذات الصلة ويأخذونها في الاعتبار عند التخطيط لمواصلة العملية العسكرية الخاصة".في وقت سابق من اليوم الجمعة، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدء هجوم مضاد من القوات الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.وقال بلينكن: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط ​​والبعيد".
https://sputnikarabic.ae/20230407/بلينكن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تشن-هجوما-مضادا-في-الأسابيع-المقبلة-1075638134.html
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روسيا

موسكو حول تصريحات واشنطن بشأن هجوم مضاد لكييف: الجيش الروسي يراقبه عن كثب

10:33 GMT 07.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن التصريحات الأمريكية بشأن الهجوم المضاد الوشيك من قبل الجيش الأوكراني، يراقبها الجيش الروسي عن كثب وتؤخذ في الاعتبار عند التخطيط للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على بيان واشنطن بشأن هجوم مضاد محتمل للقوات المسلحة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة وما إذا كان ذلك مثيرا للقلق: "هذا بيان على الأرجح، يخضع للمراقبة الدقيقة من قبل جيشنا، فهم يرصدون عن كثب جميع المعلومات ذات الصلة ويأخذونها في الاعتبار عند التخطيط لمواصلة العملية العسكرية الخاصة".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
بلينكن: القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة
09:52 GMT
في وقت سابق من اليوم الجمعة، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدء هجوم مضاد من القوات الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.
وقال بلينكن: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط ​​والبعيد".
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