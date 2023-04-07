https://sputnikarabic.ae/20230407/نائب-رئيس-مجلس-الشعب-السوري-جميع-الدول-كانت-على-علم-بـفبركة-الهجوم-الكيماوي-على-دوما-لكنها-صمتت-1075645461.html

نائب رئيس مجلس الشعب السوري: جميع الدول كانت على علم بـ"فبركة" الهجوم الكيماوي على دوما لكنها صمتت

نائب رئيس مجلس الشعب السوري: جميع الدول كانت على علم بـ"فبركة" الهجوم الكيماوي على دوما لكنها صمتت

في السابع من إبريل/نيسان عام 2018، جرى "فبركة" واقعة "الهجوم الكيماوي" على دوما بالغوطة الشرقية السورية، والذي زعمته مجموعة "الخوذ البيضاء"، بمساعدة ودعم غربي... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T12:16+0000

2023-04-07T12:16+0000

2023-04-07T12:16+0000

الهجوم الكيميائي على دوما

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الواقعة المزيفة التي جرى تصويرها وإخراجها بشكل احترافي، تبين فيما بعد زيفها، وأنها أعدت لتحقيق بعض الأهداف، تمثلت في هجوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على منشآت سورية دون انتظار استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.فيما أكدت التحقيقات وشهادات في وقت لاحق، لبعض الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو تزوير الواقعة.وفي فبراير/ شباط 2019، أعلن المنتج في قناة "بي بي سي" ريام دالاتي، أن تصوير مشهد إطلاق النار في المستشفى بعد الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية كان منظما.تعليقا على مرور 5 سنوات على ذكرى "تزييف واقعة الكيماوي على دوما"، قال نائب رئيس مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني، إن الواقعة والتضليل الإعلامي الذي وقع حينها كان الهدف منه الإساءة للدولة السورية وشعبها، وإن الإمكانيات المتوفرة لديهم كانت تمكنهم من "فبركة" أي عملية يريدون منها الوصول إلى هدف محدد.يضيف العجلاني في حديثه مع "سبوتنيك"، أن كل العمليات التي تمت من قبل الغرب والذين دعموها من ورائه، كان هدفها الإساءة لسوريا ومن ثم تقسيمها وإضعافها، مضيفا أن الدول بأكملها كانت تعلم أن العمليات التي جرت "مفبركة" وأن هدفها كان الإساءة والتضليل، لكن القرار ليس بأيديهم، ولا يمكنهم التصريح بهذه الحقائق.ومن جانبه، قال البرلماني السوري عمار الأسد، إن مزاعم "الهجوم الكيماوي على دوما" قبل 5 سنوات أكدت زيف وادعاء الغرب ومؤامرته على سوريا، وقدرته على خلق الأكاذيب لتقليب الرأي العام بما يحقق أهدافه.وأضاف الأسد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحرب على سوريا كانت مركبة ولها عدة أوجه، وكلما فشل الغرب في خيار أتى بأخرى في سبيل تحقيق أهدافه عبر أكاذيب، انكشفت في أوقات لاحقة، بعد الزج بالمرتزقة وإمدادهم بالسلاح والتغطية الإعلامية المصاحبة لتنفيذ مخططهم التخريبي.ولفت إلى أن "خلق مسرحيات الهجوم بالكيماوي تكررت في الاتهامات في "خان العسل ودوما وخان شيخون" وهي مسرحيات نفذها المرتزقة من منظمة "الخوذ البيضاء" التي أسستها بريطانيا، ودربتها مخابراتها.ويضيف البرلماني السوري، أن المزاعم و"العمليات المفبركة" كانت تتم قبيل جلسات مجلس الأمن الخاصة بسوريا، بهدف توفير أسباب كاذبة لتأجيج الرأي العام الدولي تجاه سوريا بما يساعد الدول التي تستهدف سوريا في الضغط بشكل أكبر عليها، مشددا على أن فشل الغرب أصبح واقعا في الوقت الراهن، بعد أن تأكدت زيف الادعاءات في وقت سابق وبشهادات موثقة من الذين شاركوا هذه الأكاذيب.وأشار البرلماني السوري إلى أن الغرب قد يقبل على تنفيذ أكاذيب ومزاعم في أوكرانيا بهدف الإساءة للدولة الروسية، وأنه لن يتوانى عن فعل أي جريمة في أوكرانيا بهدف تقليب الرأي العام ضد روسيا.

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الهجوم الكيميائي على دوما, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي, بريطانيا