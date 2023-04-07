https://sputnikarabic.ae/20230407/-البنتاغون-يحقق-بتسرب-وثائق-سرية-حول-الصراع-في-أوكرانيا--1075632541.html

البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا

البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا

أفادت صحيفة غربية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T08:44+0000

2023-04-07T08:44+0000

2023-04-07T08:44+0000

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ،: "نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بالتحقيق في الأمر".ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل/نسيان. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230405/البنتاغون-لم-نبدأ-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-تشغيل-دبابات-أبرامز-بعد-1075574237.html

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