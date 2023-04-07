https://sputnikarabic.ae/20230407/-البنتاغون-يحقق-بتسرب-وثائق-سرية-حول-الصراع-في-أوكرانيا--1075632541.html
البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا
البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا
أفادت صحيفة غربية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:44+0000
2023-04-07T08:44+0000
2023-04-07T08:44+0000
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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ،: "نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بالتحقيق في الأمر".ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل/نسيان. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230405/البنتاغون-لم-نبدأ-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-تشغيل-دبابات-أبرامز-بعد-1075574237.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا
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أفادت صحيفة غربية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تعمل على إزالة هذه الوثائق من مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تنجح حتى مساء الخميس.
وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ،: "نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بالتحقيق في الأمر".
ونوّهت الصحيفة إلى أن إحدى الوثائق التي تحمل علامة "سرية للغاية" تصف "وضع النزاع اعتبارًا من الأول من مارس".
ووفقًا للصحيفة تحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءًا أوكرانيًا يتم تجميعهم، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي(الناتو).
ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل/نسيان. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.