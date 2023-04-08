عربي
https://sputnikarabic.ae/20230408/أمريكا-تحث-الصين-على-ضبط-النفس-بعد-إطلاقها-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1075694569.html
أمريكا تحث الصين على "ضبط النفس" بعد إطلاقها مناورات عسكرية حول تايوان
أمريكا تحث الصين على "ضبط النفس" بعد إطلاقها مناورات عسكرية حول تايوان
دعت الولايات المتحدة، الصين إلى ضبط النفس، اليوم السبت، بعدما أطلقت الأخيرة مناورات عسكرية حول تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T20:52+0000
2023-04-08T20:52+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ec53bf282964dea87c44a9040a4707.jpg
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم الوزارة: "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة وقمنا بالحث باستمرار على ضبط النفس ولا تغيير في الوضع الراهن".وأضاف: "لدينا ارتياح وثقة بأننا لدينا موارد وقدرات كافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار والوفاء بالتزامات أمننا القومي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب ممارسات بكين".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصين إطلاق مناورات عسكرية لمدة 3 أيام في مضيق تايوان.وذكرت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني أن مناورات "السيف الحاد المتحد" سوف تتواصل خلال الفترة من 8 إلى 10 نيسان/أبريل، وأن هدفها هو "الاستعداد القتالي".تم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على "تويتر".
https://sputnikarabic.ae/20230408/أعضاء-في-الكونغرس-يعلنون-عن-استعداد-أمريكا-إرسال-قواتها-إلى-تايوان-في-حال-النزاع-مع-الصين-1075680962.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9227ba4332489863c92c936532e3b1dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, الأخبار, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, الأخبار, العالم

أمريكا تحث الصين على "ضبط النفس" بعد إطلاقها مناورات عسكرية حول تايوان

20:52 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
دعت الولايات المتحدة، الصين إلى ضبط النفس، اليوم السبت، بعدما أطلقت الأخيرة مناورات عسكرية حول تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
أعضاء في الكونغرس يعلنون عن استعداد أمريكا إرسال قواتها إلى تايوان في حال "النزاع مع الصين"
14:09 GMT
وقال المتحدث باسم الوزارة: "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة وقمنا بالحث باستمرار على ضبط النفس ولا تغيير في الوضع الراهن".
وأضاف: "لدينا ارتياح وثقة بأننا لدينا موارد وقدرات كافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار والوفاء بالتزامات أمننا القومي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب ممارسات بكين".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصين إطلاق مناورات عسكرية لمدة 3 أيام في مضيق تايوان.
وذكرت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني أن مناورات "السيف الحاد المتحد" سوف تتواصل خلال الفترة من 8 إلى 10 نيسان/أبريل، وأن هدفها هو "الاستعداد القتالي".
تم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على "تويتر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала