https://sputnikarabic.ae/20230408/أمريكا-تحث-الصين-على-ضبط-النفس-بعد-إطلاقها-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1075694569.html

أمريكا تحث الصين على "ضبط النفس" بعد إطلاقها مناورات عسكرية حول تايوان

أمريكا تحث الصين على "ضبط النفس" بعد إطلاقها مناورات عسكرية حول تايوان

دعت الولايات المتحدة، الصين إلى ضبط النفس، اليوم السبت، بعدما أطلقت الأخيرة مناورات عسكرية حول تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في... 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T20:52+0000

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم الوزارة: "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة وقمنا بالحث باستمرار على ضبط النفس ولا تغيير في الوضع الراهن".وأضاف: "لدينا ارتياح وثقة بأننا لدينا موارد وقدرات كافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار والوفاء بالتزامات أمننا القومي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب ممارسات بكين".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصين إطلاق مناورات عسكرية لمدة 3 أيام في مضيق تايوان.وذكرت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني أن مناورات "السيف الحاد المتحد" سوف تتواصل خلال الفترة من 8 إلى 10 نيسان/أبريل، وأن هدفها هو "الاستعداد القتالي".تم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على "تويتر".

https://sputnikarabic.ae/20230408/أعضاء-في-الكونغرس-يعلنون-عن-استعداد-أمريكا-إرسال-قواتها-إلى-تايوان-في-حال-النزاع-مع-الصين-1075680962.html

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