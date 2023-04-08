https://sputnikarabic.ae/20230408/أمريكا-تعارض-خارطة-طريق-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-وتفاهمات-سعودية-مع-أنصار-الله-لحل-أزمة-اليمن-1075679007.html

أمريكا تعارض خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو" وتفاهمات سعودية مع "أنصار الله" لحل أزمة اليمن

أمريكا تعارض خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو" وتفاهمات سعودية مع "أنصار الله" لحل أزمة اليمن

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تعارض وضع خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خلال قمته المقبلة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T13:12+0000

2023-04-08T13:12+0000

2023-04-08T13:12+0000

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أمريكا تعارض خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو" وتفاهمات سعودية مع أنصار الله لحل أزمة اليمن أمريكا تعارض خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو" وتفاهمات سعودية مع أنصار الله لحل أزمة اليمن

أمريكا تعارض توفير خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"وقال أربعة مسؤولين مشاركين في مفاوضات انضمام أوكرانيا للناتو للصحيفة، إن الولايات المتحدة وألمانيا وهنغاريا تعارض جهود بعض الدول الأخرى في الناتو، وخاصة بولندا ودول البلطيق، لتعزيز العلاقات بين الناتو وأوكرانيا، وتأييد عضويتها المستقبلية بشكل واضح.وأكدت أن هذه الخلافات ظهرت خلال اجتماع عُقد لوزراء خارجية "الناتو"، في بروكسل الأسبوع الماضي، حيث من المقرر أن يمضي مسؤولو الدول الأعضاء الشهرين المقبلين في مفاوضات، قبل أن يتم عقد قمة الرؤساء في العاصمة اللتوانية فيلنيوس، في يوليو/ تموز المقبل.وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التصريحات الأمريكية بشأن الهجوم المضاد الوشيك من قبل الجيش الأوكراني، يراقبها الجيش الروسي عن كثب وتؤخذ في الاعتبار عند التخطيط للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف المصري أن واشنطن دائما تراهن على الحل العسكري وترفض كل المبادرات للحل السياسي بانتظار وعلى أمل أن تحقق أوكرانيا عبر الدعم غير المتناهي بعض الإنجازات العسكرية.لكن الولايات المتحدة، اليوم، في أوكرانيا مع كل مشكلاتها وأزماتها ومع كل الانهزامات في العملية العسكرية ترى كل ذلك يجعل انضمام أوكرانيا للناتو عبئا آخر على الولايات المتحدة وأوروبا.وأوضح المصري أنه بالأساس كانت المحاولات الغربية متتالية لدس وتوريط أوكرانيا في هذه الحرب، وظهر ذلك تماما منذ الأزمة في 2014، واتفاقيات مينسك التي لم تلتزم بها كييف ولا الدول الضامنة كفرنسا وألمانيا.مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم "مزدوج" في تل أبيب ونتنياهو يأمر باستدعاء قوات الاحتياطارتفع عدد المصابين في الهجوم "المزدوج" على متنزه تل أبيب إلى سبعة أشخاص جميعهم من السائحين، فيما لقي شخص آخر من الجنسية الإيطالية مصرعه جراء الهجوم، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "منفذ العملية وهو من سكان مدينة كفر قاسم العربية داخل إسرائيل، دهس بسيارة قادها وبشكل متعمد مجموعة من المشاة في منتزه تل أبيب، مؤكدة أنه تم القضاء على المنفذ خلال محاولته الترجل وإشهار سلاح كان بحوزته".في هذ الإطار، قال المحلل السياسي الفلسطيني د، أمجد شهاب: "إن أكثر من 90 بالمئة من العمليات التي حدثت خلال العامين السابقين هي عمليات فردية.وأضاف أن "العمليات التي تحدث قد تتم بسبب مشاهد الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال على الأماكن المقدسة كالمسجد الأقصى، وخاصةً مشاهد الضرب للنساء والأطفال وتدنيس حرمة المسجد، وبالتالي فإن العمليات التي تحدث هي عمليات فردية بقرار فردي ذاتي واختيار الوقت والمكان كذلك اختيار وقرار ذاتي"."أنصار الله" تؤكد توصلها إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات لإنهاء الحرب في اليمنأكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، محمد البخيتي، اليوم السبت، التوصل إلى تفاهمات مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، لإيقاف الحرب وإحلال السلام في البلد الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 8 أعوام.وأكد البخيتي، في حديثه لتلفزيون "الميادين"، أنه "قد تم التوصل بين صنعاء والرياض إلى تفاهم"، مشيرًا إلى أن جماعته تنتظر من السعودية تنفيذ هذا التفاهم.في هذا الإطار، قال فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، إن التفاهمات تمت بشأن كل الملفات المتعلقة بالقضية اليمنية برمتها، مشيرًا إلى أن صنعاء حققت تقدما كبيرا في هذه التفاهمات.وأضاف اليوسفي أن السعودية أصبحت قادرة على إقناع الأطراف من داخل الساحة اليمنية المنضمين للتحالف بشأن الملفات الأساسية، كالجانب السياسي والعسكري والإنساني والمطارات والموانيء وإعادة الإعمار في سبيل حل شامل وعادل يرضي جميع الأطراف، موضحًا أنه تم التوصل إلى تفاهمات فقط وليس اتفاقات نهائية، تمهيدا لمفاوضات وتشاورات تفضي إلى الاتفاق في كل ملف على حدة ومنها بالطبع الهدنة..هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قائد قوات "قسد" في مطار السليمانية شمالي العراقأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان، شمالي العراق، أمس الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار، دون وقوع إصابات.وذكرت وكالة "بغداد اليوم" الخاصة إن الانفجار ناجم عن إطلاق صاروخ من طائرة مسيرة، استهدف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي.إلى ذلك، أدان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافلي طالباني "العملية الإجرامية وخرق حدود الإقليم والعراق بأعين وإرشاد جهاز أمني استخباري داخلي"، بحسب قوله.في هذا الصدد، قال محمود الهاشمي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن منطقة إقليم كردستان مهملة من الحكومة الاتحادية وخاصة في بعدها الأمني، مؤكدا أن لهذا الأمر تداعيات كبيرة، معتبرا أن القصف التركي لمطار السليمانية يعد تجاوزا بالطبع لسيادة العراق، خاصة وأن ما تم لم يكن بتنسيق مع الحكومة الاتحادية.وأوضح الهاشمي أن العملية مركبة ومرتبة وليست وليدة اللحظة، مشيرا إلى أنه بالفعل تم اتخاذ إجراءات متسلسلة بشأنها منها قطع الرحلات إلى مطار السليمانية أي هناك ترتيب مسبق وبعدها تم اتخاذ القرار بالهجوم.اقتصاديا... الرئيس الجزائري يؤكد اقتراب بلاده من الانضمام إلى تجمع "بريكس"أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تقترب من الانضمام إلى منظمة "بريكس"، مؤكدًا أن دول المنظمة لا تمانع من حصول الجزائر على العضوية الكاملة.وقال تبون، في مقابلة مع "الجزيرة بودكاست" إن الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا والبرازيل أبدت موافقتها على انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس"، موضحًا أن انضمام بلاده إلى "بريكس" في المرحلة الأولى، سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.في هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي والنفطي، كمال زايت، إن هناك عملية تقارب جزائري من تجمع البريكس وهي ليست وليدة اللحظة وإنما ربما وليدة الأشهر الماضية وخاصةً منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.وأوضح أن "الجزائر تسعى للبحث عن التموقع في الخريطة العالمية الجديدة خاصةً وأن أسعار النفط التي ارتفعت منذ اندلاع هذه الأزمة أثرت بالتأكيد بشكل إيجابي، بالتالي تريد الجزائر الاستفادة من هذا الظرف وتحضر نفسها لما هو قادم وبالتالي تعمل على تأمين أمنها الاقتصادي والاقتراب من هذا التكتل".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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