https://sputnikarabic.ae/20230408/أنت-الخير-مبادرة-شبابية-توزع-5-آلاف-شنطة-رمضان-في-مصر-صور-وفيديو-1075694235.html

"أنت الخير"... مبادرة شبابية توزع 5 آلاف شنطة رمضان في مصر.. صور وفيديو

"أنت الخير"... مبادرة شبابية توزع 5 آلاف شنطة رمضان في مصر.. صور وفيديو

بدأت الفكرة في عام 2015، كنا مجموعة من الشباب يحبون العمل الخيري بشكل تطوعي، فبدأنا في توزيع دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T20:44+0000

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هكذا بدأ سامح بدوي أمين عام مؤسسة "أنت الخير"، حديثه لـ"سبوتنيك"، ليستكمل: "بدأ التطور الحقيقي يحدث لنا مع زيارتنا لمنطقة العياط، (جنوب الجيزة) حيث قمنا بتوزيع حقائب دعم غذائي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بالمنطقة، وحين وضعنا الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، كان رد الفعل واسعًا ومشجعًا".وأضاف سامح: "في 2019 بدأ عدد المتبرعين يزيد، فبدأنا نفكر ونخطط لتحويل هذا العمل التطوعي الفردي لمؤسسة خيرية وتنموية، تستهدف العمل في محافظات مصر بالمناطق الأكثر فقرًا، وبالفعل نجحنا في ذلك، حيث دشنا مؤسسة أنت الخير التنموية الخيرية".وحول النشاط الحالي للمؤسسة يقول سامح: "زرنا عدد كبير من المحافظات، وقمنا بعدد من القوافل ونستهدف هذا العام توزيع 5 آلاف شنطة رمضان بالمناطق الفقيرة".وتابع: "كمرحلة أولى لهذا العام قمنا بتوزيع ألف حقيبة بالفعل بمحافظات المنيا وسوهاج والفيوم وأسيوط والدقهلية ومدينة دمياط ومنطقة العياط، ونستهدف أن نصل إلى 5 آلاف حقيبة من خلال دعم المتبرعين".ويشرح سامح أهمية "شنطة رمضان" بالنسبة للأسر الفقيرة، فيقول: "شنطة رمضان مهمة جدًا للأسر الفقيرة، فحين يهل الشهر الكريم على تلك الأسر وخاصة السيدات كبار السن، فهن يفرحن جدًا بالحصول على المواد الغذائية الرئيسية التي تحتوي عليها الشنطة".ويضيف "نحن نهتم أيضًا هذا العام بالعمالة غير المنتظمة، أو ما نطلق عليه العمالة اليومية بالقاهرة، فهؤلاء في الغالب لا يتمتعون بحياة مستقرة، ويزيد شهر رمضان من أعبائهم، حيث لا يمتلكون في معظم الأوقات وجبة الإفطار في منازلهم، ويضطرون لسؤال الناس، أو البحث عن مصدر طعام".وحول مكونات "شنطة رمضان"، يقول سامح: "تحتوي على المواد الغذائية الرئيسية، وهي الأرز والمعكرونة والسكر والشعرية ولسان العصفور واللوبيا والفاصوليا والصلصة والبلح والزيت والسمن والعدس، وفي هذا العام تكفي الشنطة الأسرة لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع".وحول اختلاف هذا العام عن العام الماضي، يؤكد سامح: "في العام الماضي كانت شنطة رمضان تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر كامل، أما هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، تكفي الشنطة لمدة 3 أسابيع فقط، كما أن مكوناتها أقل عن العام الماضي، من حيث وزن كل نوع من أنواع الحبوب أو المواد الغذائية".ومنتصف الشهر الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة اجتماعية بعنوان "كتف في كتف"، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.تستهدف تلك المبادرة بالأساس دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، لتخفيف العبء عنهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبدأها التحالف الوطني للعمل الأهلي في المحافظات الحدودية.وأعلنت المبادرة أن الهدف الرئيسي من المبادرة توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية قبل شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، أو الأكثر استحقاقا، بمشاركة كافة المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف.

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