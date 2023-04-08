https://sputnikarabic.ae/20230408/أوكرأوبورونبروم-سيتم-إصلاح-دبابات-تي-64-الأوكرانية-في-بولندا-1075682994.html

"أوكرأوبورونبروم": سيتم إصلاح دبابات "تي-64" الأوكرانية في بولندا

"أوكرأوبورونبروم": سيتم إصلاح دبابات "تي-64" الأوكرانية في بولندا

أعلنت شركة "أوكرأوبورونبروم" أنه سيتم إصلاح وصيانة دبابات "تي-64" الأوكرانية في مصنع "بومار-لابندي" للأسلحة في مدينة جليفيس في بولندا. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T15:02+0000

2023-04-08T15:02+0000

2023-04-08T15:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الشركة: "تم إبرام الاتفاقية بين "أوكرأوبورونبروم" ومصنع "بومار لابندي"، الرائد في الصناعة وهو جزء من مجموعة الأسلحة البولندية. وتنص الاتفاقية على صيانة وإصلاح دبابات "تي-64" الأوكرانية في منشآت "بومار لابيندي" في جليفيس".وأشارت صحيفة "غازيتا" الروسية إلى أن هذه الاتفاقية قد تمتد في المستقبل إلى صيانة دبابات "تي-72" و"بي تي-91" التي نقلتها بولندا إلى الجانب الأوكراني، كما يجري النظر في إمكانية الصيانة المشتركة لخزانات "ليوبارد 2".في وقت سابق، قال رئيس لاتفيا، إيغلز ليفيتس، إن على الناتو والاتحاد الأوروبي أولاً وقبل كل شيء التفكير في كيفية دعم أوكرانيا بجميع أنظمة الأسلحة التي تحتاجها، بما في ذلك الطائرات المقاتلة.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-رداءة-الذخيرة-المقدمة-من-بولندا-1075669558.html

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