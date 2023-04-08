https://sputnikarabic.ae/20230408/إطلاق-نار-جديد-في-ولاية-ساوث-كارولينا-الأمريكية-يتسبب-بإصابة-6-أشخاص-بينهم-مراهقون-1075672914.html
إطلاق نار جديد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يتسبب بإصابة 6 أشخاص بينهم مراهقون
إطلاق نار جديد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يتسبب بإصابة 6 أشخاص بينهم مراهقون
قالت تقارير إعلامية إن 6 أشخاص بينهم مراهقون، أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T10:16+0000
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وفيما قالت الشرطة المحلية إن 6 أشخاص يعتقد أن معظمهم من المراهقين أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في مدينة جزيرة بالمز في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، أكدت أن طلاب المدارس الثانوية كانوا يتغيبون عن المدرسة في هذا اليوم قبل بدء عطلة الربيع.وأوضح قائد الشرطة كيفن كورنيت خلال مؤتمر صحفي، أن مئات الأشخاص كانوا على الشاطئ في مدينة جزيرة النخيل الساحلية، على بعد حو 15 ميلاً شرقي تشارلستون، عندما اندلع إطلاق النار حوالي الساعة 5:20 مساءً، يوم الجمعة.ووفقا لـ "سي إن إن"، قال كورنيت إن خمسة من المصابين يبلغون من العمر 18 عاما، وهناك كذلك امرأة بالغة في منتصف الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات قد أصيبت أيضا.وعن الجناة، قال قائد الشرطة إن القوات اعتقلت عدة أشخاص وتواصل التحقيق، لافتا إلى أنها عثرت على العديد من الأسلحة النارية من مكان الحادث، لكنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد ما إذا كانت الأسلحة هي التي شاركت في إطلاق النار أم لا.طالع أيضا: لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة؟
https://sputnikarabic.ae/20210726/الولايات-المتحدة-تسجل-رقما-مخيفا-في-حوادث-إطلاق-النار-خلال-أسبوع-1049667508.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق نار جديد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يتسبب بإصابة 6 أشخاص بينهم مراهقون
10:16 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 10:19 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن 6 أشخاص بينهم مراهقون، أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.
وفيما قالت الشرطة المحلية إن 6 أشخاص يعتقد أن معظمهم من المراهقين
أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في مدينة جزيرة بالمز في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، أكدت أن طلاب المدارس الثانوية كانوا يتغيبون عن المدرسة في هذا اليوم قبل بدء عطلة الربيع.
وأوضح قائد الشرطة كيفن كورنيت خلال مؤتمر صحفي، أن مئات الأشخاص كانوا على الشاطئ في مدينة جزيرة النخيل الساحلية، على بعد حو 15 ميلاً شرقي تشارلستون، عندما اندلع إطلاق النار حوالي الساعة 5:20 مساءً، يوم الجمعة.
ووفقا لـ
"سي إن إن"، قال كورنيت إن خمسة من المصابين يبلغون من العمر 18 عاما، وهناك كذلك امرأة بالغة في منتصف الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات قد أصيبت أيضا.
وأوضح أن بعض الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى محلي بينما ذهب آخرون بمفردهم، فيما قال مسؤولون في المدينة إن جميع الإصابات لا تشكل خطرا على الحياة.
وعن الجناة، قال قائد الشرطة إن القوات اعتقلت عدة أشخاص وتواصل التحقيق، لافتا إلى أنها عثرت على العديد من الأسلحة النارية من مكان الحادث، لكنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد ما إذا كانت الأسلحة هي التي شاركت في إطلاق النار أم لا.