https://sputnikarabic.ae/20230408/إطلاق-نار-جديد-في-ولاية-ساوث-كارولينا-الأمريكية-يتسبب-بإصابة-6-أشخاص-بينهم-مراهقون-1075672914.html

إطلاق نار جديد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يتسبب بإصابة 6 أشخاص بينهم مراهقون

إطلاق نار جديد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يتسبب بإصابة 6 أشخاص بينهم مراهقون

قالت تقارير إعلامية إن 6 أشخاص بينهم مراهقون، أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T10:16+0000

2023-04-08T10:16+0000

2023-04-08T10:19+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg

وفيما قالت الشرطة المحلية إن 6 أشخاص يعتقد أن معظمهم من المراهقين أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في مدينة جزيرة بالمز في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، أكدت أن طلاب المدارس الثانوية كانوا يتغيبون عن المدرسة في هذا اليوم قبل بدء عطلة الربيع.وأوضح قائد الشرطة كيفن كورنيت خلال مؤتمر صحفي، أن مئات الأشخاص كانوا على الشاطئ في مدينة جزيرة النخيل الساحلية، على بعد حو 15 ميلاً شرقي تشارلستون، عندما اندلع إطلاق النار حوالي الساعة 5:20 مساءً، يوم الجمعة.ووفقا لـ "سي إن إن"، قال كورنيت إن خمسة من المصابين يبلغون من العمر 18 عاما، وهناك كذلك امرأة بالغة في منتصف الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات قد أصيبت أيضا.وعن الجناة، قال قائد الشرطة إن القوات اعتقلت عدة أشخاص وتواصل التحقيق، لافتا إلى أنها عثرت على العديد من الأسلحة النارية من مكان الحادث، لكنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد ما إذا كانت الأسلحة هي التي شاركت في إطلاق النار أم لا.طالع أيضا: لماذا تتكرر مجازر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة؟

https://sputnikarabic.ae/20210726/الولايات-المتحدة-تسجل-رقما-مخيفا-في-حوادث-إطلاق-النار-خلال-أسبوع-1049667508.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية