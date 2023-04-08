https://sputnikarabic.ae/20230408/إطلاق-نار-في-مستوطنة-جيلو-جنوب-القدس-يوقع-6-إصابات-1075695880.html
إطلاق نار في مستوطنة جنوب القدس يوقع 6 إصابات.. فيديو
إطلاق نار في مستوطنة جنوب القدس يوقع 6 إصابات.. فيديو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إطلاق نار في مستوطنة جيلو جنوب القدس، ليل السبت/الأحد، وأن القوات الإسرائيلية في طريقها إلى مكان الحادث، ثم أكدت لاحقا أن... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T22:42+0000
2023-04-08T22:42+0000
2023-04-08T22:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت قناة 14 الإسرائيلية، "تقرير عن إطلاق نار في مستوطنة جيلو جنوب القدس. القوات في طريقها إلى مكان الحادث"، مشيرة إلى وجود 6 إصابات في عملية إطلاق النار في جيلو قرب القدس، وإلى أن الخلفية لم تتضح بعد.هذا ويتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية مع القوات الإسرائيلية، إذ شهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.واستهدفت إسرائيل الليلة الماضية، عدة بلدات قرب مدينة صور، جنوبي لبنان، ومواقع الفصائل الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة؛ ورد الفلسطينيون بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على بلدات إسرائيلية، محاذية لقطاع غزة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, القدس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
آخر أخبار القدس الأن, القدس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إطلاق نار في مستوطنة جنوب القدس يوقع 6 إصابات.. فيديو
22:42 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 22:51 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إطلاق نار في مستوطنة جيلو جنوب القدس، ليل السبت/الأحد، وأن القوات الإسرائيلية في طريقها إلى مكان الحادث، ثم أكدت لاحقا أن حادث إطلاق النار في القدس "جنائي".
موسكو - سبوتنيك. وقالت قناة 14 الإسرائيلية، "تقرير عن إطلاق نار في مستوطنة جيلو جنوب القدس. القوات في طريقها إلى مكان الحادث"، مشيرة إلى وجود 6 إصابات في عملية إطلاق النار
في جيلو قرب القدس، وإلى أن الخلفية لم تتضح بعد.
وأكدت القناة الإسرائيلية لاحقا، أن إطلاق النار في القدس حادث "جنائي".
هذا ويتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية مع القوات الإسرائيلية، إذ شهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
واستهدفت إسرائيل الليلة الماضية، عدة بلدات قرب مدينة صور، جنوبي لبنان، ومواقع الفصائل الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة؛ ورد الفلسطينيون بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على بلدات إسرائيلية، محاذية لقطاع غزة.