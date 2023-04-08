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https://sputnikarabic.ae/20230408/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-الذخيرة-1075684308.html
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة
ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصًا حادًا في الذخيرة، ولذلك فهي مجبرة على الحد من استخدامها في ساحة المعركة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T15:37+0000
2023-04-08T15:37+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست": "يلاحظ أنه بسبب ذلك، يبحث الجيش الأوكراني عن قذائف روسية غير منفجرة في الغابات والمناطق الملغومة".واعتبرت الصحيفة أيضًا أن الدول الأعضاء في الناتو التي كانت في السابق جزءًا من حلف وارسو لديها القدرة على إنتاج القذائف، ولكن ليس على النطاق وليس بالسرعة التي تحتاجها أوكرانيا في ساحة المعركة.وحددت الصحيفة هذه الدول ببلغاريا وبولندا وسلوفاكيا، ومع ذلك، لم يُعرف بعد كم من الوقت قد يستغرق إنتاج القذائف اللازمة وإرسالها إلى القوات المسلحة لأوكرانيا .
https://sputnikarabic.ae/20230408/زيلينسكي-يضع-شرطا-مستحيلا-للسلام-في-أوكرانيا-1075672170.html
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الأخبار
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة

15:37 GMT 08.04.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Libkos
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصًا حادًا في الذخيرة، ولذلك فهي مجبرة على الحد من استخدامها في ساحة المعركة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست": "يلاحظ أنه بسبب ذلك، يبحث الجيش الأوكراني عن قذائف روسية غير منفجرة في الغابات والمناطق الملغومة".

على وجه الخصوص، ليس لديهم ذخيرة كافية لتنفيذ هجمات مضادة، علاوة على ذلك، استخدمت فصيلة المدفعية التابعة للواء 59 الآلي سابقا لإطلاق أكثر من 20-30 قذيفة يوميًا، مدافع هاوتزر سوفييتية الصنع، بينما لديها الآن قذيفتان أو قذيفة واحدة فقط، أو لا شيء على الإطلاق.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
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09:55 GMT
واعتبرت الصحيفة أيضًا أن الدول الأعضاء في الناتو التي كانت في السابق جزءًا من حلف وارسو لديها القدرة على إنتاج القذائف، ولكن ليس على النطاق وليس بالسرعة التي تحتاجها أوكرانيا في ساحة المعركة.
وحددت الصحيفة هذه الدول ببلغاريا وبولندا وسلوفاكيا، ومع ذلك، لم يُعرف بعد كم من الوقت قد يستغرق إنتاج القذائف اللازمة وإرسالها إلى القوات المسلحة لأوكرانيا .
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