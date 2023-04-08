https://sputnikarabic.ae/20230408/إعلام-القوات-الجوية-الأوكرانية-تشتكي-من-القنابل-الذكية-الروسية-1075678880.html
إعلام: القوات الجوية الأوكرانية تشتكي من "القنابل الذكية" الروسية
إعلام: القوات الجوية الأوكرانية تشتكي من "القنابل الذكية" الروسية
قامت طائرات "سو-34" و"سو-35" الروسية بضرب الدفاعات الجوية الأوكرانية باستخدام "قنابل ذكية". 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T13:00+0000
2023-04-08T13:00+0000
2023-04-08T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب المؤلف تانماي كادام في صحيفة غربية، أن روسيا في الأشهر الأخيرة تستخدم القنابل الموجهة مثل فاب-500إم62. تم تجهيز هذه الذخيرة بوحدة تخطيط وتصحيح. إنها مجموعة من المثبتات ووحدات الملاحة التي تحول القنبلة العادية إلى قنبلة عالية الدقة. نظرًا لتحديث فاب-500إم62، زاد مدى الاستخدام إلى 40-60 كيلومترًا، وبالاقتران مع طائرات سو-34 وسو-35، بدأت الذخيرة في تحقيق نتائج مذهلة.يقول المقال: "الطائرات الروسية من طراز سو-34 وسو-35 تحيد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من خلال إطلاق 20 قنبلة موجهة يوميًا".وقال يوري إيغنات: "نحتاج إلى أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى مثل باتريوت، بالإضافة إلى مقاتلات حديثة متعددة الوظائف من أجل إبعاد هذه الطائرات عن حدودنا".وفقًا لمحلل صحيفة EurAsian Times، تستخدم طائرات القوات الجوية الروسية بذكاء الخصائص المفيدة "للقنابل الذكية"، حيث تقوم بإسقاطها من ارتفاعات عالية من أجل ضمان أقصى مدى للذخيرة.يوضح الخبير: "يسمح هذا للطيارين الروس بإطلاق أسلحة على بعد عشرات الكيلومترات من أهدافهم، مما يساعدهم على البقاء على قيد الحياة"، حسب موقع "بوليت روس".وأشار أيضًا إلى أن الجيش الروسي لديه مخزون كبير من قنابل فاب-500 غير الموجهة التي يمكن تجهيزها بوحدة تخطيط وتصحيح، وبالتالي توفير المال لإنتاج ذخائر أخرى دقيقة التوجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230402/طيارو-إف-35-يشتكون-من-خداع-منظومة-إس-300-الروسية-1075420643.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: القوات الجوية الأوكرانية تشتكي من "القنابل الذكية" الروسية
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قامت طائرات "سو-34" و"سو-35" الروسية بضرب الدفاعات الجوية الأوكرانية باستخدام "قنابل ذكية".
وكتب المؤلف تانماي كادام في صحيفة غربية، أن روسيا في الأشهر الأخيرة تستخدم القنابل الموجهة مثل فاب-500إم62. تم تجهيز هذه الذخيرة بوحدة تخطيط وتصحيح. إنها مجموعة من المثبتات ووحدات الملاحة التي تحول القنبلة العادية إلى قنبلة عالية الدقة. نظرًا لتحديث فاب-500إم62، زاد مدى الاستخدام إلى 40-60 كيلومترًا، وبالاقتران مع طائرات سو-34 وسو-35، بدأت الذخيرة في تحقيق نتائج مذهلة.
يقول المقال: "الطائرات الروسية من طراز سو-34 وسو-35 تحيد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من خلال إطلاق 20 قنبلة موجهة يوميًا".
على وجه الخصوص، يشتكي الجيش الأوكراني من عمل طياري القوات الجوية الروسية. وفقًا للمتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات، تسقط طائرات سو-34 وسو-35 الروسية ما يصل إلى عشرين "قنبلة ذكية" يوميًا على طول خط المواجهة بأكمله، بينما لا تدخل منطقة عمليات أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. وذكر أن القوات المسلحة لأوكرانيا ليس لديها الوسائل لمكافحة تكتيكات الطيارين الروس.
وقال يوري إيغنات: "نحتاج إلى أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى مثل باتريوت، بالإضافة إلى مقاتلات حديثة متعددة الوظائف من أجل إبعاد هذه الطائرات عن حدودنا".
وفقًا لمحلل صحيفة EurAsian Times، تستخدم طائرات القوات الجوية الروسية بذكاء الخصائص المفيدة "للقنابل الذكية"
، حيث تقوم بإسقاطها من ارتفاعات عالية من أجل ضمان أقصى مدى للذخيرة.
يوضح الخبير: "يسمح هذا للطيارين الروس بإطلاق أسلحة على بعد عشرات الكيلومترات من أهدافهم، مما يساعدهم على البقاء على قيد الحياة"، حسب موقع "بوليت روس".
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الروسي لديه مخزون كبير من قنابل فاب-500 غير الموجهة التي يمكن تجهيزها بوحدة تخطيط وتصحيح، وبالتالي توفير المال لإنتاج ذخائر أخرى دقيقة التوجيه.