https://sputnikarabic.ae/20230408/إيران-تبدأ-استخدام-كاميرات-في-الأماكن-العامة-لرصد-من-لا-يلتزمن-بالحجاب-1075678690.html
إيران تبدأ استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب
إيران تبدأ استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب
أعلنت إيران، اليوم السبت، أن الشرطة بدأت تستخدم كاميرات في الأماكن العامة لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T13:02+0000
2023-04-08T13:02+0000
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وحسب وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، قالت الشرطة في بيان إن "هذه الخطوة تهدف لمنع الاحتكاك مع المواطنات اللواتي لا يلتزمن بقانون الحجاب". وأضاف البيان أن "الشرطة ستقوم باستخدام الأدوات والكاميرات الذكية في الأماكن العامة والشوارع للتعرف على المخالفين".وأوضح البيان أن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن "رسائل نصية تحذيرية من العواقب".يذكر أن قضية الحجاب كانت قد عادت مرة أخرى إلى الواجهة وصلب النقاشات السياسية والاجتماعية والإعلامية في إيران، مع اتساع ظاهرة خلع الحجاب في البلاد.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".ورغم المجازفة بتحدي قواعد الملابس الإلزامية، فإن النساء ما زلن يظهرن على نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في عموم البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230408/رئيس-القضاء-الإيراني-يتحدث-عن-دور-دولة-أجنبية-في-إثارة-قضية-الحجاب-1075672620.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تبدأ استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب
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أعلنت إيران، اليوم السبت، أن الشرطة بدأت تستخدم كاميرات في الأماكن العامة لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.
وحسب وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، قالت الشرطة في بيان إن "هذه الخطوة تهدف لمنع الاحتكاك مع المواطنات اللواتي لا يلتزمن بقانون الحجاب
".
وأضاف البيان أن "الشرطة ستقوم باستخدام الأدوات والكاميرات الذكية في الأماكن العامة والشوارع للتعرف على المخالفين".
وأوضح البيان أن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن "رسائل نصية تحذيرية من العواقب".
يذكر أن قضية الحجاب كانت قد عادت مرة أخرى إلى الواجهة وصلب النقاشات السياسية والاجتماعية والإعلامية في إيران
، مع اتساع ظاهرة خلع الحجاب في البلاد.
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
ورغم المجازفة بتحدي قواعد الملابس الإلزامية، فإن النساء ما زلن يظهرن على نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في عموم البلاد.