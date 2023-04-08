https://sputnikarabic.ae/20230408/إيران-تحذر-من-مؤامرة-إسرائيلية-لاستهداف-أمن-بلدان-المنطقة-1075695708.html
إيران تحذر من مؤامرة إسرائيلية لاستهداف أمن بلدان المنطقة
إيران تحذر من مؤامرة إسرائيلية لاستهداف أمن بلدان المنطقة
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، ممن أسماه بـ"مؤامرة الكيان الصهيوني لاستهداف تماسك وأمن وازدهار بلدان المنطقة". 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T22:23+0000
2023-04-08T22:23+0000
2023-04-08T22:23+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، حيث استعرضا آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين البلدين، إلى جانب ملفات أخرى تخص المنطقة.وقال وزير الخارجية الإيراني:وتبادل عبداللهيان وجيهون وجهات النظر الخاصة بالتوافقات الموقعة والسبل الكفيلة باجتياز الأزمات الراهنة، حيث شددا على ضرورة الاحترام المتبادل لمبدأ حسن الجوار والسيادة ووحدة أراضي البلدين.وجرى خلال المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان التأكيد على بذل مزيد من الجهود لمراقبة الفضاء الإعلامي وبما يضمن مصالح الشعبين الإيراني والأذربيجاني.وفي وقت سابق، وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصيحة لدولة أذربيجان بأن تكون على دراية بالنوايا الحقيقية لإسرائيل.وجاءت تصريحات ناصر كنعاني تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
https://sputnikarabic.ae/20230401/إيران-تنصح-أذربيجان-بـدراية-النوايا-الحقيقية-لإسرائيل-1075412924.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أذربيجان, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أذربيجان, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تحذر من مؤامرة إسرائيلية لاستهداف أمن بلدان المنطقة
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حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، ممن أسماه بـ"مؤامرة الكيان الصهيوني لاستهداف تماسك وأمن وازدهار بلدان المنطقة".
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، حيث استعرضا آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين البلدين، إلى جانب ملفات أخرى تخص المنطقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني:
إن أعداء المنطقة يستغلون الخلافات بين الدول الإقليمية لخدمة مآربهم.
وتبادل عبداللهيان وجيهون وجهات النظر الخاصة بالتوافقات الموقعة والسبل الكفيلة باجتياز الأزمات الراهنة، حيث شددا على ضرورة الاحترام المتبادل لمبدأ حسن الجوار والسيادة ووحدة أراضي البلدين.
وجرى خلال المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان
التأكيد على بذل مزيد من الجهود لمراقبة الفضاء الإعلامي وبما يضمن مصالح الشعبين الإيراني والأذربيجاني.
وفي وقت سابق، وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصيحة لدولة أذربيجان
بأن تكون على دراية بالنوايا الحقيقية لإسرائيل.
وجاءت تصريحات ناصر كنعاني
تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان
يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".