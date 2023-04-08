https://sputnikarabic.ae/20230408/الاتحاد-الأوروبي-يدين-أعمال-العنف-ضد-تل-أبيب-1075671112.html

الاتحاد الأوروبي يدين "أعمال العنف" ضد تل أبيب

الاتحاد الأوروبي يدين "أعمال العنف" ضد تل أبيب

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الهجمات على إسرائيل وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاهها، داعيا إلى ضبط النفس. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T09:12+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونقلت شبكة "يورونيوز" عن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد بعد هجمات أمس الجمعة على تل أبيب إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".واستنكر بيان الاتحاد الأوروبي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، مطالبا "جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس".وارتفع عدد الجرحى في الهجوم على متنزه تل أبيب إلى سبعة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة متوسطة، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء).وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب ستة عندما اصطدمت سيارة بالمارة في ممشى تل أبيب.في وقت لاحق، قالت نجمة داود الحمراء، إن "ما مجموعه 8 أشخاص أصيبوا في الهجوم، رجل يبلغ من العمر 30 عامًا أعلن عن وفاته على الفور و7 جرحى أصيبوا في السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، بينهم: 3 في حالة متوسطة: رجلان (74 عاما و39 عاما) وفتاة 17 عاما"، وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم "تحييد" سائق السيارة.يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، مساء الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية شمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار باتجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم، وتابعت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.وتشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل سائح إيطالي وأصيب ستة آخرون في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب.

https://sputnikarabic.ae/20230407/قيادي-في-حماس-لا-نعرف-من-أطلق-صواريخ-لبنان-وإسرائيل-تصدر-أزماتها-الداخلية-لغزة-وبيروت-1075658329.html

https://sputnikarabic.ae/20230407/القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يخلف-أضرارا-جسيمة-1075643535.html

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