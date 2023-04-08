عربي
https://sputnikarabic.ae/20230408/الاتحاد-الأوروبي-يدين-أعمال-العنف-ضد-تل-أبيب-1075671112.html
الاتحاد الأوروبي يدين "أعمال العنف" ضد تل أبيب
الاتحاد الأوروبي يدين "أعمال العنف" ضد تل أبيب
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الهجمات على إسرائيل وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاهها، داعيا إلى ضبط النفس. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T09:12+0000
2023-04-08T09:12+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55cc87928298d52ef74e7b853c689dab.jpg
ونقلت شبكة "يورونيوز" عن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد بعد هجمات أمس الجمعة على تل أبيب إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".واستنكر بيان الاتحاد الأوروبي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، مطالبا "جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس".وارتفع عدد الجرحى في الهجوم على متنزه تل أبيب إلى سبعة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة متوسطة، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء).وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب ستة عندما اصطدمت سيارة بالمارة في ممشى تل أبيب.في وقت لاحق، قالت نجمة داود الحمراء، إن "ما مجموعه 8 أشخاص أصيبوا في الهجوم، رجل يبلغ من العمر 30 عامًا أعلن عن وفاته على الفور و7 جرحى أصيبوا في السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، بينهم: 3 في حالة متوسطة: رجلان (74 عاما و39 عاما) وفتاة 17 عاما"، وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم "تحييد" سائق السيارة.يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، مساء الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية شمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار باتجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم، وتابعت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.وتشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل سائح إيطالي وأصيب ستة آخرون في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب.
https://sputnikarabic.ae/20230407/قيادي-في-حماس-لا-نعرف-من-أطلق-صواريخ-لبنان-وإسرائيل-تصدر-أزماتها-الداخلية-لغزة-وبيروت-1075658329.html
https://sputnikarabic.ae/20230407/القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يخلف-أضرارا-جسيمة-1075643535.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c75877cc6fd498778cadff91227061d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة

الاتحاد الأوروبي يدين "أعمال العنف" ضد تل أبيب

09:12 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
تابعنا عبرTelegram
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الهجمات على إسرائيل وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاهها، داعيا إلى ضبط النفس.
ونقلت شبكة "يورونيوز" عن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد بعد هجمات أمس الجمعة على تل أبيب إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".
واستنكر بيان الاتحاد الأوروبي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، مطالبا "جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وارتفع عدد الجرحى في الهجوم على متنزه تل أبيب إلى سبعة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة متوسطة، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء).
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
قيادي في "حماس": لا نعرف من أطلق الصواريخ من لبنان لكننا نرحب بها
أمس, 17:21 GMT
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب ستة عندما اصطدمت سيارة بالمارة في ممشى تل أبيب.
في وقت لاحق، قالت نجمة داود الحمراء، إن "ما مجموعه 8 أشخاص أصيبوا في الهجوم، رجل يبلغ من العمر 30 عامًا أعلن عن وفاته على الفور و7 جرحى أصيبوا في السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، بينهم: 3 في حالة متوسطة: رجلان (74 عاما و39 عاما) وفتاة 17 عاما"، وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم "تحييد" سائق السيارة.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، مساء الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية شمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا جسيمة
أمس, 11:52 GMT
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.
وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار باتجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم، وتابعت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.
وتشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل سائح إيطالي وأصيب ستة آخرون في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала