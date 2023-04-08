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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-رداءة-الذخيرة-المقدمة-من-بولندا-1075669558.html
الجيش الأوكراني يشتكي من "رداءة" الذخيرة المقدمة من بولندا
الجيش الأوكراني يشتكي من "رداءة" الذخيرة المقدمة من بولندا
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الأوكراني اشتكى لقيادة بلاده من الذخيرة الصدئة التي تم توريدها من بولندا. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T08:28+0000
2023-04-08T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "شكوى أخرى من جنود اللواء 128 في القوات المسلحة الأوكرانية".وسجل الجيش الأوكراني رسالة فيديو إلى زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني يشكون من أن وارسو سلمت للجيش الأوكراني "ذخيرة صدئة وغير صالحة للاستعمال".وفي السياق نفسه، وفقًا لعضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوروجيه، فإن السلطات البولندية تقدم تقريرًا عن "تقديم مساعدة ناجحة" إلى كييف للقائمين عليها في واشنطن ولندن.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230408/ميدفيديف-أوكرانيا-بقيادة-النخبة-النازية-ستختفي-لأن-لا-أحد-يحتاجها-1075668221.html
بولندا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا
روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا

الجيش الأوكراني يشتكي من "رداءة" الذخيرة المقدمة من بولندا

08:28 GMT 08.04.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - ذخيرة تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - ذخيرة تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الأوكراني اشتكى لقيادة بلاده من الذخيرة الصدئة التي تم توريدها من بولندا.
وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "شكوى أخرى من جنود اللواء 128 في القوات المسلحة الأوكرانية".
وسجل الجيش الأوكراني رسالة فيديو إلى زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني يشكون من أن وارسو سلمت للجيش الأوكراني "ذخيرة صدئة وغير صالحة للاستعمال".

وأشار روغوف إلى أن بولندا تستخدم الأزمة الأوكرانية للتخلص من ذخيرتها.

وفي السياق نفسه، وفقًا لعضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوروجيه، فإن السلطات البولندية تقدم تقريرًا عن "تقديم مساعدة ناجحة" إلى كييف للقائمين عليها في واشنطن ولندن.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
ميدفيديف: أوكرانيا بقيادة النخبة النازية ستختفي لأن لا أحد يحتاجها
07:23 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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