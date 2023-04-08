https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الإسرائيلي-ضرباتنا-ضد-حماس-كانت-قوية-ومؤلمة--1075673130.html
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا ضد "حماس" كانت قوية ومؤلمة
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا ضد "حماس" كانت قوية ومؤلمة
وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الضربات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد حركة "حماس" في قطاع غزة بـ"القوية والمؤلمة". 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T10:27+0000
2023-04-08T10:27+0000
2023-04-08T10:27+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075634183_0:78:3073:1806_1920x0_80_0_0_26f37439db0400fe324a92994cb82ece.jpg
وقال أدرعي في مقابلة مع "i24NEWS"، إن حركة "حماسط تتحمل المسؤولية في غزة كونها الجهة المسؤولة عن القطاع.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يرى أن الجهة التي أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان هي حماس ويحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية ذلك.وعن استدعاء قوات الاحتياط، أوضح أدرعي أن إسرائيل "مستعدة لكافة الاحتمالات، لذلك تقوم بتعزيز قواتها على الحدود الشمالية من كافة الوحدات القتالية".وتابع: "الأمر نفسه في الضفة الغربية من خلال تعزيز تواجد القوات على الطرقات إضافة إلى تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي".وواصل: "يجب علينا أن نكون مستعدين وفي حال فرض علينا تصعيد أو مواجهة سنتصدى لها".وتعرضت إسرائيل، يوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230407/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نمر-بفترة-معقدة-وأنصح-أعداءنا-ألا-يخطئوا-في-تقديرهم-لنا-1075660971.html
إسرائيل
لبنان
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075634183_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ca9598fd3c9e2a1b55b3a6274c860092.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا ضد "حماس" كانت قوية ومؤلمة
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الضربات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد حركة "حماس" في قطاع غزة بـ"القوية والمؤلمة".
وقال
أدرعي في مقابلة مع "i24NEWS"، إن حركة "حماسط تتحمل المسؤولية في غزة كونها الجهة المسؤولة عن القطاع.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يرى أن الجهة التي أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان هي حماس
ويحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية ذلك.
وعن استدعاء قوات الاحتياط، أوضح أدرعي أن إسرائيل "مستعدة لكافة الاحتمالات، لذلك تقوم بتعزيز قواتها على الحدود الشمالية من كافة الوحدات القتالية".
وتابع: "الأمر نفسه في الضفة الغربية من خلال تعزيز تواجد القوات على الطرقات إضافة إلى تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي".
وواصل: "يجب علينا أن نكون مستعدين وفي حال فرض علينا تصعيد أو مواجهة سنتصدى لها".
وحول ما تداول بأن الضربات الإسرائيلية أمس في قطاع غزة وجنوب لبنان لم تكن بالقوة المطلوبة وأن إسرائيل فقدت قوة الردع أمام الفصائل الفلسطينية، أجاب بأن "إسرائيل شنت ضربات مكثفة ضد أهداف هامة ونوعية تابعة لحماس"، واصفا الضربات بأنها كانت "قوية ومؤلمة" لها.
وتعرضت إسرائيل
، يوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.