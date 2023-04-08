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https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-في-الجنوب-على-صواريخ-معدة-للإطلاق--1075690348.html
الجيش اللبناني يعلن العثور في الجنوب على صواريخ معدة للإطلاق
الجيش اللبناني يعلن العثور في الجنوب على صواريخ معدة للإطلاق
أعلن الجيش اللبناني عثوره في جنوب البلاد على صواريخ معدّة للإطلاق، موضحًا أنه يعمل على تفكيكها. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T19:47+0000
2023-04-08T19:47+0000
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جاء هذا في بيان نشره الجيش اللبناني، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.وقال الجيش إن إحدى وحداته عثرت في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ كانت معدة للإطلاق منذ أيام.وأشار الجيش في التغريدة التي أرفق بها صورا للصواريخ والمنصات إلى أنه "يجري العمل على تفكيكها".يأتي هذا بعد يومين من إطلاق 37 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي إسرائيل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أكد الخميس، رفض لبنان القاطع لأي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم، وذلك في أعقاب سقوط عشرات الصواريخ مصدرها جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، يوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش اللبناني يعلن العثور في الجنوب على صواريخ معدة للإطلاق

19:47 GMT 08.04.2023
© AP Photo / Hussein Mallaعلم "حزب الله"، الأمم المتحدة، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
علم حزب الله، الأمم المتحدة، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش اللبناني عثوره في جنوب البلاد على صواريخ معدّة للإطلاق، موضحًا أنه يعمل على تفكيكها.
جاء هذا في بيان نشره الجيش اللبناني، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.
وقال الجيش إن إحدى وحداته عثرت في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ كانت معدة للإطلاق منذ أيام.
وأشار الجيش في التغريدة التي أرفق بها صورا للصواريخ والمنصات إلى أنه "يجري العمل على تفكيكها".
يأتي هذا بعد يومين من إطلاق 37 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي إسرائيل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أكد الخميس، رفض لبنان القاطع لأي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم، وذلك في أعقاب سقوط عشرات الصواريخ مصدرها جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.
وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، يوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.
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