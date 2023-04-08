https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-في-الجنوب-على-صواريخ-معدة-للإطلاق--1075690348.html

الجيش اللبناني يعلن العثور في الجنوب على صواريخ معدة للإطلاق

الجيش اللبناني يعلن العثور في الجنوب على صواريخ معدة للإطلاق

أعلن الجيش اللبناني عثوره في جنوب البلاد على صواريخ معدّة للإطلاق، موضحًا أنه يعمل على تفكيكها. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T19:47+0000

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جاء هذا في بيان نشره الجيش اللبناني، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.وقال الجيش إن إحدى وحداته عثرت في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ كانت معدة للإطلاق منذ أيام.وأشار الجيش في التغريدة التي أرفق بها صورا للصواريخ والمنصات إلى أنه "يجري العمل على تفكيكها".يأتي هذا بعد يومين من إطلاق 37 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي إسرائيل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أكد الخميس، رفض لبنان القاطع لأي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم، وذلك في أعقاب سقوط عشرات الصواريخ مصدرها جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، يوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.

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