https://sputnikarabic.ae/20230408/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مخازن-المدفعية-والصواريخ-التابعة-لنظام-كييف-1075674553.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن مدفعية والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني
الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن مدفعية والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 3 مخازن لتخزين الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية الثقيلة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من جمهورية... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:00+0000
2023-04-08T11:00+0000
2023-04-08T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا، وسينكوفكا، وبيشانوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني- ليمان، دكّت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للعمل النشط لوحدات مجموعة قوات "الجنوب"، والضربات الجوية ونيران المدفعية الثقيلة، على مدار اليوم الماضي، تم القضاء على عدد من أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار، كاميشيفاخ في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويوركوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفعية "أكاتسيا".واعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسية سبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وسبع طائرات من دون طيار في مناطق متفرقة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/القوات-الروسية-تقضي-على-20-مسلحا-أوكرانيا-باستخدام-غراد-وتورنادو-إس-فيديو-1075674030.html
https://sputnikarabic.ae/20230408/مقاتلة-روسية-تسقط-مروحيتي-مي-24-وطائرة-سو-25-أوكرانية-بطلعة-واحدة-فيديو-1075669853.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن مدفعية والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني
11:00 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 3 مخازن لتخزين الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية الثقيلة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا، وسينكوفكا، وبيشانوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-20" في هذا الاتجاه.
وعلى محور كراسني- ليمان، دكّت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، ومدفعية "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر"دي-20" في هذا الاتجاه.
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للعمل النشط لوحدات مجموعة قوات "الجنوب"، والضربات الجوية ونيران المدفعية الثقيلة، على مدار اليوم الماضي، تم القضاء على عدد من أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة.
حيث وصل عدد أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة الذين قضوا 370 عنصرا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتال للمشاة، وستة مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مخزن مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار، كاميشيفاخ في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويوركوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 55 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مصفحة، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية
ومدفعية "أكاتسيا".
واعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسية سبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وسبع طائرات من دون طيار في مناطق متفرقة.