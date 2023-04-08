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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230408/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مخازن-المدفعية-والصواريخ-التابعة-لنظام-كييف-1075674553.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن مدفعية والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني
الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن مدفعية والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 3 مخازن لتخزين الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية الثقيلة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من جمهورية... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:00+0000
2023-04-08T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا، وسينكوفكا، وبيشانوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني- ليمان، دكّت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للعمل النشط لوحدات مجموعة قوات "الجنوب"، والضربات الجوية ونيران المدفعية الثقيلة، على مدار اليوم الماضي، تم القضاء على عدد من أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار، كاميشيفاخ في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويوركوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفعية "أكاتسيا".واعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسية سبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وسبع طائرات من دون طيار في مناطق متفرقة.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن مدفعية والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني

11:00 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 08.04.2023)
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مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 3 مخازن لتخزين الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية الثقيلة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا، وسينكوفكا، وبيشانوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-20" في هذا الاتجاه.

راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
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11:02 GMT
وعلى محور كراسني- ليمان، دكّت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، ومدفعية "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر"دي-20" في هذا الاتجاه.

وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للعمل النشط لوحدات مجموعة قوات "الجنوب"، والضربات الجوية ونيران المدفعية الثقيلة، على مدار اليوم الماضي، تم القضاء على عدد من أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة.

حيث وصل عدد أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة الذين قضوا 370 عنصرا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتال للمشاة، وستة مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مخزن مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار، كاميشيفاخ في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويوركوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
مقاتلة سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
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08:20 GMT

وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 55 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مصفحة، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".

وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفعية "أكاتسيا".
واعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسية سبعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وسبع طائرات من دون طيار في مناطق متفرقة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
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