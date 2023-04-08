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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230408/الرئيس-البرازيلي-يقترح-تخلي-أوكرانيا-عن-شبه-جزيرة-القرم-زيلينسكي-لا-يمكنه-الحصول-على-كل-شيء-1075685710.html
الرئيس البرازيلي يقترح تخلي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم... "زيلينسكي لا يمكنه الحصول على كل ‏شيء"‏
الرئيس البرازيلي يقترح تخلي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم... "زيلينسكي لا يمكنه الحصول على كل ‏شيء"‏
اقترح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن تتخلى أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم، من أجل ‏إنهاء الصراع مع روسيا.‏ 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:01+0000
2023-04-08T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال لولا، يوم الخميس الماضي، إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "لا يمكنه الحصول على كل شيء"، واقترح أن تتخلى أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم لبدء محادثات سلام، وفقا لشبكة "يورو نيوز".وأضاف: "العالم في حاجة إلى السلام، يجب العثور على حل".ورفضت أوكرانيا، أمس الجمعة، اقتراح الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بتخلليها عن شبه جزيرة القرم.من ناحيته، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، على مقترح الرئيس البرازيلي، قائلا عبر مواقع التواصل: "لا يوجد سبب قانوني أو سياسي أو أخلاقي يبرر اضطرارنا للتنازل حتى عن سنتيمتر واحد من الأراضي الأوكرانية".وأضاف أن "أي جهود وساطة لاستعادة السلام في أوكرانيا يجب أن تستند إلى احترام السيادة والاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا".وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قدّم اقتراحا غامضا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال رحلته إلى الصين، الأسبوع المقبل، والتي طرحت أيضا خطة سلام.واقترح لولا إنشاء مجموعة من الدول للتوسط في الصراع في أوكرانيا، وقال إنه "واثق" من أن هذه المجموعة "سيتم إنشاؤها" بعد رحلته.ومن المقرر أن يسافر دا سيلفا إلى الصين في الفترة من 11 إلى 14 نيسان/ أبريل الجاري، وهي الزيارة التي تأجلت بسبب ظروف مرضه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/السلطات-الدفاع-الجوي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-شرق-شبه-جزيرة-القرم-1075670502.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس البرازيلي يقترح تخلي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم... "زيلينسكي لا يمكنه الحصول على كل ‏شيء"‏

17:01 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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اقترح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن تتخلى أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم، من أجل ‏إنهاء الصراع مع روسيا.‏
وقال لولا، يوم الخميس الماضي، إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "لا يمكنه الحصول على كل شيء"، واقترح أن تتخلى أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم لبدء محادثات سلام، وفقا لشبكة "يورو نيوز".
وأضاف: "العالم في حاجة إلى السلام، يجب العثور على حل".
ورفضت أوكرانيا، أمس الجمعة، اقتراح الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بتخلليها عن شبه جزيرة القرم.
من ناحيته، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، على مقترح الرئيس البرازيلي، قائلا عبر مواقع التواصل: "لا يوجد سبب قانوني أو سياسي أو أخلاقي يبرر اضطرارنا للتنازل حتى عن سنتيمتر واحد من الأراضي الأوكرانية".
شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في شرق شبه جزيرة القرم
08:44 GMT
وأضاف أن "أي جهود وساطة لاستعادة السلام في أوكرانيا يجب أن تستند إلى احترام السيادة والاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا".
وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قدّم اقتراحا غامضا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال رحلته إلى الصين، الأسبوع المقبل، والتي طرحت أيضا خطة سلام.
واقترح لولا إنشاء مجموعة من الدول للتوسط في الصراع في أوكرانيا، وقال إنه "واثق" من أن هذه المجموعة "سيتم إنشاؤها" بعد رحلته.
ومن المقرر أن يسافر دا سيلفا إلى الصين في الفترة من 11 إلى 14 نيسان/ أبريل الجاري، وهي الزيارة التي تأجلت بسبب ظروف مرضه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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