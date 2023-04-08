https://sputnikarabic.ae/20230408/الرئيس-المصري-يتابع-تطورات-سير-العمل-في-سد-تنزانيا-1075683900.html
الرئيس المصري يتابع تطورات سير العمل في سد تنزانيا
الرئيس المصري يتابع تطورات سير العمل في سد تنزانيا
اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على تطورات سير العمل في سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T15:18+0000
2023-04-08T15:18+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السيسي، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ويعد السد هو "أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، ومخصص لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو من تنفيذ شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك"، تحت إشراف الحكومة المصرية"، بحسب البيان المصري.وأوضح البيان أن سد "جوليوس نيريري" يمثل "نموذجا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية".وفي سبتمبر/ أيلول 2020، كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" في تنزانيا.ويهدف المشروع إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميغاوات، وأنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.وأشار إلى أن مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة هو محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ الستينيات من القرن الماضي، وفي ديسمبر/ كانون الأول من 2018، قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع في مناقصة عالمية إلى التحالف المصري المشترك بين شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" بتكلفة 2.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221225/-ما-الأهداف-المصرية-من-المشاركة-في-تشييد-سد-تنزانيا-وعلاقته-بسد-النهضة؟-1071593523.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس المصري يتابع تطورات سير العمل في سد تنزانيا
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اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على تطورات سير العمل في سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السيسي، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
ويعد السد هو "أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، ومخصص لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو من تنفيذ شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك"، تحت إشراف الحكومة المصرية"، بحسب البيان المصري.
وأوضح البيان أن سد "جوليوس نيريري" يمثل "نموذجا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية".
25 ديسمبر 2022, 20:55 GMT
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري
" في تنزانيا.
ويهدف المشروع إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميغاوات، وأنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة
هو محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ الستينيات من القرن الماضي، وفي ديسمبر/ كانون الأول من 2018، قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع في مناقصة عالمية إلى التحالف المصري المشترك بين شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" بتكلفة 2.9 مليار دولار.