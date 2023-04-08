https://sputnikarabic.ae/20230408/الراعي-السلاح-غير-الشرعي-في-لبنان-منفلت-ويجر-البلاد-لحروب-لم-تقررها-1075672292.html

الراعي: السلاح غير الشرعي في لبنان منفلت ويجر البلاد لحروب لم تقررها

الراعي: السلاح غير الشرعي في لبنان منفلت ويجر البلاد لحروب لم تقررها

أكد البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، أن لبنان يعاني من حالة انفلات في السلاح غير الشرعي بعيدا عن مؤسسات الدولة المعنية به. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T10:01+0000

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ووفق تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح الراعي أن السلاح غير الشرعي بحالة انفلات ويجر لبنان وشعبه لتلقي ضربات الحروب التي لم يقررها كما جرى بالأمس، في إشارة إلى الصواريخ التي انطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.تصريحات الراعي جاءت خلال رسالة الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين جميعًا والمسيحيين خصوصًا.وقال الراعي: "السلاح غير الشرعي في حالة انفلات يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب؛ على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701".وتطرقت رسالة الراعي إلى أزمة انتخاب رئيس للبنان، مؤكدا أن على أعضاء البرلمان اللبناني أن ينتخبوا رئيسا للجمهورية "ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظل مجلسهم معطلًا عن التشريع والمحاسبة والمساءلة، وهم يشغلون منصبًا فارغًا من محتواه، وظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات، والوزارات والإدارات العامة مبعثرة، والقضاء متوقفًا وخاضعًا للنفوذ السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طيّ النسيان".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".وأعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، شن غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من توعد الحكومة الإسرائيلية بالرد على القصف الذي استهدف مستوطنات شمالي إسرائيل من لبنان. وقال أفيخاي أدرعي، في تغريدة إن "قوات جيش الدفاع تشن الآن غارات في قطاع غزة".من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي في غاراته على قطاع غزة، حيث قال بيان صادر عن كتائب القسام، اليوم الجمعة، إن "الدفاعات الجوية للقسام تتصدى للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة".وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.طالع أيضا: قيادي في "حماس": لا نعرف من أطلق الصواريخ من لبنان لكننا نرحب بها

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