https://sputnikarabic.ae/20230408/السلطات-الدفاع-الجوي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-شرق-شبه-جزيرة-القرم-1075670502.html
السلطات: الدفاع الجوي يسقط صاروخا أوكرانيا في شرق شبه جزيرة القرم
السلطات: الدفاع الجوي يسقط صاروخا أوكرانيا في شرق شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، أن نظام الدفاع الجوي أسقط، السبت ، صاروخًا أوكرانيًا في منطقة فيودوسيا بشرق القرم. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T08:44+0000
2023-04-08T08:44+0000
2023-04-08T08:52+0000
روسيا
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وكتب على قناته على تلغرام: "تم إسقاط صاروخ أطلق من أوكرانيا فوق فيودوسيا".قال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية لسياسة المعلومات، في وقت سابق، إن أنظمة الدفاع الجوي، وفقًا لمعلومات أولية، عملت اليوم السبت في منطقة فيودوسيا على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم. يتم التحقق من المعلومات، وحث كريوتشكوف على انتظار البيانات الرسمية.حاولت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية عدة مرات مهاجمة البنية التحتية لشبه جزيرة القرم بمساعدة الطائرات المسيرة. في 21 مارس/آذار، في شمال شبه الجزيرة ، دمرت حطام طائرة منازل ومتجر ومستودع ومدرسة فنية، وأصيب رجل. أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية، أن الأهداف كانت أهدافًا مدنية، حيث لم يكن هناك عسكريون في الجوار. في 22 مارس، حاولت طائرات مسيرة اختراق خليج سيفاستوبول، وصد أسطول البحر الأسود الهجوم. كما تم إسقاط طائرة بالقرب من سيمفيروبول في 29 مارس، وسقطت في أحد الحقول، ولم تقع إصابات أو أضرار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السلطات: الدفاع الجوي يسقط صاروخا أوكرانيا في شرق شبه جزيرة القرم
08:44 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، أن نظام الدفاع الجوي أسقط، السبت ، صاروخًا أوكرانيًا في منطقة فيودوسيا بشرق القرم.
وكتب على قناته على تلغرام: "تم إسقاط صاروخ أطلق من أوكرانيا فوق فيودوسيا".
قال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية لسياسة المعلومات، في وقت سابق، إن أنظمة الدفاع الجوي، وفقًا لمعلومات أولية، عملت اليوم السبت في منطقة فيودوسيا على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم. يتم التحقق من المعلومات، وحث كريوتشكوف على انتظار البيانات الرسمية.
حاولت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية عدة مرات مهاجمة البنية التحتية لشبه جزيرة القرم بمساعدة الطائرات المسيرة. في 21 مارس/آذار، في شمال شبه الجزيرة ، دمرت حطام طائرة منازل ومتجر ومستودع ومدرسة فنية، وأصيب رجل.
أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية، أن الأهداف كانت أهدافًا مدنية، حيث لم يكن هناك عسكريون في الجوار. في 22 مارس، حاولت طائرات مسيرة اختراق خليج سيفاستوبول، وصد أسطول البحر الأسود الهجوم. كما تم إسقاط طائرة بالقرب من سيمفيروبول في 29 مارس، وسقطت في أحد الحقول، ولم تقع إصابات أو أضرار.