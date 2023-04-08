https://sputnikarabic.ae/20230408/السلطات-السعودية-تعلن-ضبط-1613-مخالفا-لعبور-الحدود-23-منهم-يمنيون-1075675080.html
السلطات السعودية تعلن ضبط 1613 مخالفا لعبور الحدود 23% منهم يمنيون
السلطات السعودية تعلن ضبط 1613 مخالفا لعبور الحدود 23% منهم يمنيون
أعلنت السلطات السعودية ضبط 1613 مخالفا لعبور الحدود، من جنسيات مختلفة منهم 23% يمنيون. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:25+0000
2023-04-08T11:25+0000
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ووفق بيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على "تويتر"، فإن "إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1613 شخصاً، 23% منهم يمنيو الجنسية، و73% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 88 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية".وأوضح البيان أن "هؤلاء تم ضبطهم في إطار حملة أوسع، أسفرت عنها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال أسبوع من 30 / 3 حتى 5 / 4 / 2023م".يشار إلى أن القانون السعودي ينص على معاقبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.طالع أيضا: السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب قرابة 3 ملايين قرص من الكبتاغون داخل كابلات كهربائية... فيديو
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سبوتنيك عربي
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
السلطات السعودية تعلن ضبط 1613 مخالفا لعبور الحدود 23% منهم يمنيون
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أعلنت السلطات السعودية ضبط 1613 مخالفا لعبور الحدود، من جنسيات مختلفة منهم 23% يمنيون.
ووفق بيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على "تويتر"، فإن "إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1613 شخصاً، 23% منهم يمنيو الجنسية
، و73% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 88 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية".
وأوضح البيان أن
"هؤلاء تم ضبطهم في إطار حملة أوسع، أسفرت عنها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال أسبوع من 30 / 3 حتى 5 / 4 / 2023م".
وأشار إلى أن "إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16982 مخالفاً، منهم 9500 مخالف لنظام الإقامة، و(2462) مخالفاً لنظام العمل"، لافتا إلى وجود "13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم".
يشار إلى أن القانون السعودي ينص على معاقبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.