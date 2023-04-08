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https://sputnikarabic.ae/20230408/الصين-تعلن-عن-تدريبات-عسكرية-لتحذير-تحالف-مؤيدي-الانفصال-في-تايوان-والقوى-الخارجية-1075666325.html
الصين تعلن عن تدريبات عسكرية لتحذير تحالف مؤيدي الانفصال في تايوان والقوى الخارجية
الصين تعلن عن تدريبات عسكرية لتحذير تحالف مؤيدي الانفصال في تايوان والقوى الخارجية
أعلن الجيش الصيني، أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتباراً من اليوم السبت. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T04:20+0000
2023-04-08T04:20+0000
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فيما قالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن المناورات الصينية "تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الصيني شي يي، في بيان أنوأعلن إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المواجهة للجزيرة الاثنين. وتقع المنطقة المعنيّة حول بينجتان، وهي أقرب نقطة في البر الرئيسي للصين إلى تايوان، وفق الإحداثيات التي أعطتها السلطات البحرية في فوجيان الجمعة.وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة، ولقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، والذي أثار حفيظة الصين.وقالت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستستمر من 8 إلى 10 أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي".وأضاف المتحدث باسم القيادة الشرقية، أن المناورات ستشمل تدريبات دورية للشرطة في مضيق تايوان، وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان "كما هو مزمع".ولم يتم تحديد الموقع الدقيق لهذه المناورات. ويبلغ عرض أضيق جزء من المضيق بين الساحل الصيني وتايوان حوالى 130 كيلومتراً.
https://sputnikarabic.ae/20230407/سفن-حربية-صينية-تنتشر-بالقرب-من-تايوان-لليوم-الثاني-على-التوالي-1075638633.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم

الصين تعلن عن تدريبات عسكرية لتحذير تحالف مؤيدي الانفصال في تايوان والقوى الخارجية

04:20 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / -الجيش الصيني - مقاتلات "جي - 20" التابعة للقوات الجوية الصينية
الجيش الصيني - مقاتلات جي - 20 التابعة للقوات الجوية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الجيش الصيني، أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتباراً من اليوم السبت.
فيما قالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن المناورات الصينية "تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.
وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الصيني شي يي، في بيان أن
هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية.
وأعلن إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المواجهة للجزيرة الاثنين. وتقع المنطقة المعنيّة حول بينجتان، وهي أقرب نقطة في البر الرئيسي للصين إلى تايوان، وفق الإحداثيات التي أعطتها السلطات البحرية في فوجيان الجمعة.
وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة، ولقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، والذي أثار حفيظة الصين.
وقالت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستستمر من 8 إلى 10 أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي".
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أمس, 10:09 GMT
وأضاف المتحدث باسم القيادة الشرقية، أن المناورات ستشمل تدريبات دورية للشرطة في مضيق تايوان، وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان "كما هو مزمع".
ولم يتم تحديد الموقع الدقيق لهذه المناورات. ويبلغ عرض أضيق جزء من المضيق بين الساحل الصيني وتايوان حوالى 130 كيلومتراً.
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