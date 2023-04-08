https://sputnikarabic.ae/20230408/الصين-تعلن-عن-تدريبات-عسكرية-لتحذير-تحالف-مؤيدي-الانفصال-في-تايوان-والقوى-الخارجية-1075666325.html

الصين تعلن عن تدريبات عسكرية لتحذير تحالف مؤيدي الانفصال في تايوان والقوى الخارجية

الصين تعلن عن تدريبات عسكرية لتحذير تحالف مؤيدي الانفصال في تايوان والقوى الخارجية

أعلن الجيش الصيني، أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتباراً من اليوم السبت. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T04:20+0000

2023-04-08T04:20+0000

2023-04-08T04:20+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

أخبار تايوان

العالم

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فيما قالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن المناورات الصينية "تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الصيني شي يي، في بيان أنوأعلن إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المواجهة للجزيرة الاثنين. وتقع المنطقة المعنيّة حول بينجتان، وهي أقرب نقطة في البر الرئيسي للصين إلى تايوان، وفق الإحداثيات التي أعطتها السلطات البحرية في فوجيان الجمعة.وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة، ولقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، والذي أثار حفيظة الصين.وقالت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستستمر من 8 إلى 10 أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي".وأضاف المتحدث باسم القيادة الشرقية، أن المناورات ستشمل تدريبات دورية للشرطة في مضيق تايوان، وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان "كما هو مزمع".ولم يتم تحديد الموقع الدقيق لهذه المناورات. ويبلغ عرض أضيق جزء من المضيق بين الساحل الصيني وتايوان حوالى 130 كيلومتراً.

https://sputnikarabic.ae/20230407/سفن-حربية-صينية-تنتشر-بالقرب-من-تايوان-لليوم-الثاني-على-التوالي-1075638633.html

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