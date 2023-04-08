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https://sputnikarabic.ae/20230408/العراق-يسترد-مدير-إحدى-الشركات-من-الإمارات-لدفعه-رشاوى-1075677227.html
العراق يستعيد مدير إحدى الشركات من الإمارات لدفعه رشاوى
العراق يستعيد مدير إحدى الشركات من الإمارات لدفعه رشاوى
أعلن العراق، اليوم السبت، عن استعادته مدير لإحدى الشركات في الإمارات العربية المتحدة، على خلفية ‏قضية تتعلق بدفع رشاوى.‏ 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:57+0000
2023-04-08T12:40+0000
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وألقت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية القبض على المدير المفوض السابق لإحدى الشركات على أرض الإمارات، وتم تسليمه إلى بلاده، وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتي ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت الهيئة أن "المتهم سبق أن تمت إدانته بقرار حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، استنادا إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات، وبدلالة المادة (ثانيا/1) من القرار (160 لسنة 1983)؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة".وأضافت أن "القضية التي سبق أن حققت فيها الهيئة واحالتها إلى القضاء، تتلخص بإقدام المدان عندما كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة، على دفع مبلغ مالي قدره 600 ألف دولار لمتهم آخر، مقابل تسهيل حصول شركته على تنفيذ عمل في محطة الرشيد الغازية التابعة لوزارة الكهرباء، كمقاول ثانوي عن الشركة الكورية الرئيسية".يشار إلى أن تعاون هيئة النزاهة العراقية مع ديوان المحاسبة الإماراتي، أفضى خلال الشهور الماضية إلى إلقاء القبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة ومدير دائرة صحة بابل الأسبق على الأراضي الإماراتية.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي

العراق يستعيد مدير إحدى الشركات من الإمارات لدفعه رشاوى

11:57 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 08.04.2023)
© AP Photo / Kamran Jebreiliسفينة إماراتية بالقرب من برج خليفة
سفينة إماراتية بالقرب من برج خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
سفينة إماراتية بالقرب من برج خليفة
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلن العراق، اليوم السبت، عن استعادته مدير لإحدى الشركات في الإمارات العربية المتحدة، على خلفية ‏قضية تتعلق بدفع رشاوى.‏
وألقت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية القبض على المدير المفوض السابق لإحدى الشركات على أرض الإمارات، وتم تسليمه إلى بلاده، وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتي ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضحت الهيئة أن "المتهم سبق أن تمت إدانته بقرار حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، استنادا إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات، وبدلالة المادة (ثانيا/1) من القرار (160 لسنة 1983)؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة".
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وأضافت أن "القضية التي سبق أن حققت فيها الهيئة واحالتها إلى القضاء، تتلخص بإقدام المدان عندما كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة، على دفع مبلغ مالي قدره 600 ألف دولار لمتهم آخر، مقابل تسهيل حصول شركته على تنفيذ عمل في محطة الرشيد الغازية التابعة لوزارة الكهرباء، كمقاول ثانوي عن الشركة الكورية الرئيسية".
يشار إلى أن تعاون هيئة النزاهة العراقية مع ديوان المحاسبة الإماراتي، أفضى خلال الشهور الماضية إلى إلقاء القبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة ومدير دائرة صحة بابل الأسبق على الأراضي الإماراتية.
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