https://sputnikarabic.ae/20230408/الفرقاطة-الروسية-الأدميرال-غورشكوف-تجري-تدريبات-في-البحر-الأحمر-فيديو-1075673495.html
الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تجري تدريبات في البحر الأحمر... فيديو
الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تجري تدريبات في البحر الأحمر... فيديو
نفذت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي، مؤلفة من الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" وناقلة البحر المتوسط "كاما"، تدريبات تحاكي عمليات إنقاذ الناس في... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T10:35+0000
2023-04-08T10:35+0000
2023-04-08T10:35+0000
رصد عسكري
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وفقًا لسيناريو التدريبات، تلقت السفن الروسية إشارة من سفينة تعرضت لحادث، طلب طاقمها المساعدة.أقلعت مروحية البحث والإنقاذ "كا-52" من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" لمراقبة الوضع والعثور على الأشخاص. تم إنزال القوارب عالية السرعة إلى الماء لإنقاذ البحارة "في البحر"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.وتم خلال التدريبات العمل المشترك لأطقم المفرزة لرفع "السفينة المنكوبة" عن سطح البحر وإيصال الناس للسفن وتقديم الإسعافات الأولية.واصلت مفرزة سفن الأسطول الشمالي تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقًا لخطة الحملة.يذكر أن الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" أرسلت في رحلة بحرية طويلة عبر المحيطين الأطلسي والهندي، وكذلك البحر الأبيض المتوسط.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تجري تدريبات في البحر الأحمر... فيديو
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نفذت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي، مؤلفة من الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" وناقلة البحر المتوسط "كاما"، تدريبات تحاكي عمليات إنقاذ الناس في البحر الأحمر.
وفقًا لسيناريو التدريبات، تلقت السفن الروسية إشارة من سفينة تعرضت لحادث، طلب طاقمها المساعدة.
أقلعت مروحية البحث والإنقاذ "كا-52" من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"
لمراقبة الوضع والعثور على الأشخاص. تم إنزال القوارب عالية السرعة إلى الماء لإنقاذ البحارة "في البحر"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
وتم خلال التدريبات العمل المشترك لأطقم المفرزة لرفع "السفينة المنكوبة" عن سطح البحر وإيصال الناس للسفن وتقديم الإسعافات الأولية.
واصلت مفرزة سفن الأسطول الشمالي تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقًا لخطة الحملة.
يذكر أن الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" أرسلت في رحلة بحرية طويلة عبر المحيطين الأطلسي والهندي، وكذلك البحر الأبيض المتوسط.