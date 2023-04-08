https://sputnikarabic.ae/20230408/القوات-الروسية-تقضي-على-20-مسلحا-أوكرانيا-باستخدام-غراد-وتورنادو-إس-فيديو-1075674030.html
القوات الروسية تقضي على 20 مسلحا أوكرانيا باستخدام "غراد" و"تورنادو-إس"... فيديو
القوات الروسية تقضي على 20 مسلحا أوكرانيا باستخدام "غراد" و"تورنادو-إس"... فيديو
قال رئيس المركز الصحفي للمجموعة "الجنوبية" في القوات الروسية، سيرغي زيبنسكي، إن الجنود الروس قضوا على 20 مسلحًا أوكرانيًا ودمروا خمس قطع من المعدات على محور... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:02+0000
2023-04-08T11:02+0000
2023-04-08T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشار زيبنسكي إلى أنه تم تنفيذ هجوم جماعي على مركز تجمع الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي 92 المنفصل في منطقة بوغوسلافكا.وأضاف زيبنسكي أيضًا أن الطائرة الروسية "سو-35" أصابت صاروخا أمريكي الصنع في منطقة بيشانوي، وتم تدميره، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تقضي على 20 مسلحا أوكرانيا باستخدام "غراد" و"تورنادو-إس"... فيديو
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قال رئيس المركز الصحفي للمجموعة "الجنوبية" في القوات الروسية، سيرغي زيبنسكي، إن الجنود الروس قضوا على 20 مسلحًا أوكرانيًا ودمروا خمس قطع من المعدات على محور كوبيانسك باستخدام راجمات "غراد" و"تورنادو-إس".
وأشار زيبنسكي إلى أنه تم تنفيذ هجوم جماعي
على مركز تجمع الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي 92 المنفصل في منطقة بوغوسلافكا.
وأضاف زيبنسكي أيضًا أن الطائرة الروسية "سو-35" أصابت صاروخا أمريكي الصنع في منطقة بيشانوي، وتم تدميره، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.