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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230408/القوات-الروسية-تقضي-على-20-مسلحا-أوكرانيا-باستخدام-غراد-وتورنادو-إس-فيديو-1075674030.html
القوات الروسية تقضي على 20 مسلحا أوكرانيا باستخدام "غراد" و"تورنادو-إس"... فيديو
القوات الروسية تقضي على 20 مسلحا أوكرانيا باستخدام "غراد" و"تورنادو-إس"... فيديو
قال رئيس المركز الصحفي للمجموعة "الجنوبية" في القوات الروسية، سيرغي زيبنسكي، إن الجنود الروس قضوا على 20 مسلحًا أوكرانيًا ودمروا خمس قطع من المعدات على محور... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:02+0000
2023-04-08T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشار زيبنسكي إلى أنه تم تنفيذ هجوم جماعي على مركز تجمع الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي 92 المنفصل في منطقة بوغوسلافكا.وأضاف زيبنسكي أيضًا أن الطائرة الروسية "سو-35" أصابت صاروخا أمريكي الصنع في منطقة بيشانوي، وتم تدميره، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تقضي على 20 مسلحا أوكرانيا باستخدام "غراد" و"تورنادو-إس"... فيديو

11:02 GMT 08.04.2023
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . Константин Морозов
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قال رئيس المركز الصحفي للمجموعة "الجنوبية" في القوات الروسية، سيرغي زيبنسكي، إن الجنود الروس قضوا على 20 مسلحًا أوكرانيًا ودمروا خمس قطع من المعدات على محور كوبيانسك باستخدام راجمات "غراد" و"تورنادو-إس".
وأشار زيبنسكي إلى أنه تم تنفيذ هجوم جماعي على مركز تجمع الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي 92 المنفصل في منطقة بوغوسلافكا.
وأضاف زيبنسكي أيضًا أن الطائرة الروسية "سو-35" أصابت صاروخا أمريكي الصنع في منطقة بيشانوي، وتم تدميره، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
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