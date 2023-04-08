https://sputnikarabic.ae/20230408/المشتبه-بها-في-اغتيال-تاتارسكي-تتعاون-مع-سلطات-التحقيق-الروسية-1075689093.html
المشتبه بها في اغتيال تاتارسكي تتعاون مع سلطات التحقيق الروسية
المشتبه بها في اغتيال تاتارسكي تتعاون مع سلطات التحقيق الروسية
ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن وكالات إنفاذ القانون أن داريا تريبوفا، المتهمة بارتكاب عمل إرهابي بقتل مراسل الحرب فلادلين تاتارسكي (الاسم الحقيقي ماكسيم... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T18:18+0000
2023-04-08T18:18+0000
2023-04-08T18:23+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075465053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f03d35cb613ab60ebcc72f3bf0ab6266.jpg
وقال موقع "لينتا" الإخباري، اليوم السبت: "تتعاون (تريبوفا) مع التحقيق، ويتم فحص جميع شهاداتها بعناية من قبل فرق التحقيق والعمليات، التي تضم العشرات من ضباط إنفاذ القانون".وأكدت لجنة التحقيق الروسية، في 3 نيسان/ أبريل، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سان بطرسبورغ، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي الأوكرانية.وقال المكتب الصحفي للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".
https://sputnikarabic.ae/20230403/بيسكوف-نظام-كييف-يدعم-الإرهاب-وربما-يكون-وراء-مقتل-فلادلين-تاتارسكي-1075466904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075465053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2cf40adab159c77cb20c105f0150c77e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المشتبه بها في اغتيال تاتارسكي تتعاون مع سلطات التحقيق الروسية
18:18 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 18:23 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن وكالات إنفاذ القانون أن داريا تريبوفا، المتهمة بارتكاب عمل إرهابي بقتل مراسل الحرب فلادلين تاتارسكي (الاسم الحقيقي ماكسيم فومين)، تتعاون مع التحقيق.
وقال موقع "لينتا
" الإخباري، اليوم السبت: "تتعاون (تريبوفا) مع التحقيق، ويتم فحص جميع شهاداتها بعناية من قبل فرق التحقيق والعمليات، التي تضم العشرات من ضباط إنفاذ القانون".
كما أشار إلى أن المحققين يتعرفون على شركاء تريبوفا المزعومين ويعملون على إيجاد دوافع وروايات مختلفة للهجوم.
وأكدت لجنة التحقيق الروسية، في 3 نيسان/ أبريل، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سان بطرسبورغ، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي الأوكرانية.
وقال المكتب الصحفي
للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".