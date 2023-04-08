https://sputnikarabic.ae/20230408/اليونيفيل-تكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-مستجدات-الوضع-عند-الحدود-اللبنانية-الإسرائيلية-1075686325.html

"اليونيفيل" تكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر مستجدات الوضع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية

"اليونيفيل" تكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر مستجدات الوضع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وصفت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس آرديل أحداث يومي الخميس والجمعة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، "بالخطيرة للغاية". 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T17:15+0000

2023-04-08T17:15+0000

2023-04-08T17:15+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

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وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قالت آرديل إنه "لحسن الحظ، الوضع الآن مستقر، لكن التوتر لا يزال قائمًا".وأضافت أن "اللواء أرولدو لاثارو، رئيس بعثة اليونيفيل" والقائد العام، يواصل حث الأطراف على ضبط النفس لتجنب أي حوادث أخرى أو تصعيد".وعن الدور الذي قامت به "اليونيفيل" من أجل وقف إطلاق النار، أوضحت آرديل أنه "مباشرة بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، كان رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، وحثهم على الاستفادة من آليات الاتصال والتنسيق لليونيفيل لتهدئة الوضع ونزع فتيل التوتر، كما دعا الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى خرق إتفاق وقف الأعمال العدائية".وحول انتقاد بعضهم لليونيفيل بأنهم لم يقوموا بدورهم على الحدود والتزموا الملاجئ بعد التصعيد العسكري يوم الخميس، قالت آرديل إنه "وفقًا للبروتوكول القياسي، وبالنظر إلى الوضع المتفجر والخطير صدرت أوامر للموظفين المدنيين والعسكريين التزام الملاجئ في قواعدهم، واصلنا العمل بأفضل ما في وسعنا في ظل هذه الظروف، ومراقبة الوضع، وتنسيق الدوريات مع الجيش اللبناني لإجراء الاستطلاع على مواقع إطلاق الصواريخ، والاتصال بالسلطات، وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة".وتوترت الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، يوم الخميس الماضي، بعد إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخًا من السهول الواقعة في جنوب قضاء صورعند الجانب الحدودي للبنان باتجاه عدد من البلدات الإسرائيلية. وردًا على إطلاق الصواريخ قصفت إسرائيل، فجر الجمعة، بعض الأماكن في منطقة صور، جنوبي لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20230408/الراعي-السلاح-غير-الشرعي-في-لبنان-منفلت-ويجر-البلاد-لحروب-لم-تقررها-1075672292.html

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