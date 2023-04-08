https://sputnikarabic.ae/20230408/بلينكن-يستبعد-إجراء-محادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا--1075666805.html

بلينكن يستبعد إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا

بلينكن يستبعد إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن السلطات الأمريكية لا ترى فرصة لإجراء محادثات من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T05:24+0000

2023-04-08T05:24+0000

2023-04-08T05:33+0000

العالم

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وقال بلينكن في مقابلة مع مجموعة "Funke" الإعلامية: "بالنسبة للبعض، قد تبدو فكرة وقف إطلاق النار مغرية، وأنا أتفهم ذلك، لكن إذا كانت ترقى إلى إضفاء الشرعية الفعلية على استيلاء روسيا على أراضي كبيرة من أوكرانيا، فلن يكون ذلك سلامًا عادلًا ودائمًا".كما أعرب بلينكن عن قلقه من احتمال استخدام روسيا للهدنة لإعادة تجميع قواتها واتخاذ إجراءات هجومية بعد مرور بعض الوقت.وكانت موسكو قد أشارت مرارًا إلى أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ومن جهته، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق خلال قمة العشرين، أنه "لن يكون هناك مينسك -3". وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" إن مثل هذه التصريحات لزيلينسكي "تؤكد تمامًا" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

https://sputnikarabic.ae/20230407/بلينكن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تشن-هجوما-مضادا-في-الأسابيع-المقبلة-1075638134.html

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