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https://sputnikarabic.ae/20230408/تركيا-تعلن-بدء-العملية-التشريعية-بشأن-مشروع-محور-الغاز-الروسي-المقترح--1075670347.html
تركيا تعلن بدء العملية التشريعية بشأن مشروع محور الغاز الروسي المقترح
تركيا تعلن بدء العملية التشريعية بشأن مشروع محور الغاز الروسي المقترح
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، أن تركيا بدأت عملية تعديل التشريع الخاص بمشروع محور الغاز الذي اقترحته روسيا، وينتظرون موافقة الرئيس... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T08:49+0000
2023-04-08T08:49+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال دونمز في مقابلة مع "سي إن إن تورك": "لدينا فرصة أن نصبح مركزًا مهمًا للتجارة (الغاز) لدول أوروبا الشرقية، لقد اتخذنا خطوات للقيام بذلك. عندما يوافق رئيسنا على تعديلات مشروع القانون الذي أقره البرلمان، سيتم وضع إجراءات قانونية جديدة، كان للقانون القديم قواعد للسوق المحلية، وكان أكثر تقييدًا. مع القانون الجديد، حصلنا على قدر أكبر من الحرية".ووفقا له، تستهلك تركيا 50-60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الصباح"، أن البرلمان التركي وافق على تغييرات في هيكل شركة النفط والغاز المملوكة للدولة "بوتاس" من أجل تنفيذ مشروع محور الغاز.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، في وقت سابق، تنفيذ مشروع محور الغاز في أنقرة، ليقابل بترحيب تركي يجعل تركيا موزعًا للغاز الطبيعي الروسي على أوروبا.وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شدد بوتين، خلال لقاء مع أردوغان، على "أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث لا يكون للتسليم فقط، بل أيضاً لتحديد الأسعار".ووفقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في الوقت نفسه، الحديث يدور ليس فقط عن إنشاء منصة تجارية في تركيا، بل أيضًا عن تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات في الاتجاه الجنوبي.وأشار إلى إمكانية مشاركة دول أخرى في هذا المشروع، علمًا أن الجزائر وقطر وأذربيجان تزود أيضاً أوروبا بالغاز عبر الاتجاه الجنوبي.
https://sputnikarabic.ae/20230331/أوروبا-تظهر-عجزها-أمام-الغاز-الروسي-1075369228.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن بدء العملية التشريعية بشأن مشروع محور الغاز الروسي المقترح

08:49 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، أن تركيا بدأت عملية تعديل التشريع الخاص بمشروع محور الغاز الذي اقترحته روسيا، وينتظرون موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال دونمز في مقابلة مع "سي إن إن تورك": "لدينا فرصة أن نصبح مركزًا مهمًا للتجارة (الغاز) لدول أوروبا الشرقية، لقد اتخذنا خطوات للقيام بذلك. عندما يوافق رئيسنا على تعديلات مشروع القانون الذي أقره البرلمان، سيتم وضع إجراءات قانونية جديدة، كان للقانون القديم قواعد للسوق المحلية، وكان أكثر تقييدًا. مع القانون الجديد، حصلنا على قدر أكبر من الحرية".
ووفقا له، تستهلك تركيا 50-60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال الوزير: "لدينا القدرة على استيراد ما يصل إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ومعالجته وتزويده بالنظام، إذا استهلكنا 60% لأنفسنا، فيمكننا بيع 40% للدول المجاورة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الصباح"، أن البرلمان التركي وافق على تغييرات في هيكل شركة النفط والغاز المملوكة للدولة "بوتاس" من أجل تنفيذ مشروع محور الغاز.
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
أوروبا تظهر عجزها أمام الغاز الروسي
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قال دونمز في أوائل مارس/ آذار، إن قضية مركز الغاز الذي اقترحته روسيا في تركيا ستعرض على البرلمان لمناقشتها، وهناك حاجة إلى تغييرات تشريعية لتنفيذها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، في وقت سابق، تنفيذ مشروع محور الغاز في أنقرة، ليقابل بترحيب تركي يجعل تركيا موزعًا للغاز الطبيعي الروسي على أوروبا.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شدد بوتين، خلال لقاء مع أردوغان، على "أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث لا يكون للتسليم فقط، بل أيضاً لتحديد الأسعار".
ووفقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في الوقت نفسه، الحديث يدور ليس فقط عن إنشاء منصة تجارية في تركيا، بل أيضًا عن تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات في الاتجاه الجنوبي.
وأشار إلى إمكانية مشاركة دول أخرى في هذا المشروع، علمًا أن الجزائر وقطر وأذربيجان تزود أيضاً أوروبا بالغاز عبر الاتجاه الجنوبي.
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