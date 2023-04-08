https://sputnikarabic.ae/20230408/تركيا-تعلن-بدء-العملية-التشريعية-بشأن-مشروع-محور-الغاز-الروسي-المقترح--1075670347.html

تركيا تعلن بدء العملية التشريعية بشأن مشروع محور الغاز الروسي المقترح

تركيا تعلن بدء العملية التشريعية بشأن مشروع محور الغاز الروسي المقترح

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، أن تركيا بدأت عملية تعديل التشريع الخاص بمشروع محور الغاز الذي اقترحته روسيا، وينتظرون موافقة الرئيس... 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T08:49+0000

2023-04-08T08:49+0000

2023-04-08T08:49+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388658_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_ec4ee9344987e837dd69aadef8d73035.jpg

وقال دونمز في مقابلة مع "سي إن إن تورك": "لدينا فرصة أن نصبح مركزًا مهمًا للتجارة (الغاز) لدول أوروبا الشرقية، لقد اتخذنا خطوات للقيام بذلك. عندما يوافق رئيسنا على تعديلات مشروع القانون الذي أقره البرلمان، سيتم وضع إجراءات قانونية جديدة، كان للقانون القديم قواعد للسوق المحلية، وكان أكثر تقييدًا. مع القانون الجديد، حصلنا على قدر أكبر من الحرية".ووفقا له، تستهلك تركيا 50-60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الصباح"، أن البرلمان التركي وافق على تغييرات في هيكل شركة النفط والغاز المملوكة للدولة "بوتاس" من أجل تنفيذ مشروع محور الغاز.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، في وقت سابق، تنفيذ مشروع محور الغاز في أنقرة، ليقابل بترحيب تركي يجعل تركيا موزعًا للغاز الطبيعي الروسي على أوروبا.وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شدد بوتين، خلال لقاء مع أردوغان، على "أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث لا يكون للتسليم فقط، بل أيضاً لتحديد الأسعار".ووفقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في الوقت نفسه، الحديث يدور ليس فقط عن إنشاء منصة تجارية في تركيا، بل أيضًا عن تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات في الاتجاه الجنوبي.وأشار إلى إمكانية مشاركة دول أخرى في هذا المشروع، علمًا أن الجزائر وقطر وأذربيجان تزود أيضاً أوروبا بالغاز عبر الاتجاه الجنوبي.

https://sputnikarabic.ae/20230331/أوروبا-تظهر-عجزها-أمام-الغاز-الروسي-1075369228.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار تركيا اليوم