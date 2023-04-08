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https://sputnikarabic.ae/20230408/تسلسل-زمني-للاضطرابات-السياسية-في-السودان-خلال-السنوات-الأخيرة-1075676036.html
تسلسل زمني للاضطرابات السياسية في السودان خلال السنوات الأخيرة
تسلسل زمني للاضطرابات السياسية في السودان خلال السنوات الأخيرة
شهد السودان احتجاجات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت لاحقا مع تطور المشهد السياسي في... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:39+0000
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, инфографика

تسلسل زمني للاضطرابات السياسية في السودان خلال السنوات الأخيرة

11:39 GMT 08.04.2023
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شهد السودان احتجاجات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت لاحقا مع تطور المشهد السياسي في البلاد.
تسلسل زمني للاضطرابات السياسية في السودان في السنوات الأخيرة - سبوتنيك عربي
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