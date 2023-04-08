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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230408/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075666937.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T05:30+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 08.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:30 GMT 08.04.2023
بلينكن يستبعد إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن السلطات الأمريكية لا ترى فرصة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
05:29 GMT 08.04.2023
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "تي-80" تدمر موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
04:53 GMT
05:29 GMT 08.04.2023
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين والقناصة الروس يقضون على مجموعة استطلاع معادية
02:11 GMT
05:28 GMT 08.04.2023
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في 8 مقاطعات من أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت.
05:28 GMT 08.04.2023
كييف تخطط للقيام باستفزاز عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به
أفادت غرفة العمليات للتنسيق المشترك بين الإدارات الروسية للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، بأن كييف تنوي تنفيذ عمل استفزازي في مقاطعة سومي بأوكرانيا عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به.
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