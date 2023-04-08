تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:30 GMT 08.04.2023
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن السلطات الأمريكية لا ترى فرصة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
05:29 GMT 08.04.2023
05:29 GMT 08.04.2023
05:28 GMT 08.04.2023
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في 8 مقاطعات من أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت.
05:28 GMT 08.04.2023
أفادت غرفة العمليات للتنسيق المشترك بين الإدارات الروسية للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، بأن كييف تنوي تنفيذ عمل استفزازي في مقاطعة سومي بأوكرانيا عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به.