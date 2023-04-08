https://sputnikarabic.ae/20230408/جامعة-سعودية-تتوصل-إلى-طريقة-للتنبؤ-بالشلل-الدماغي-لدى-الرضع-1075674122.html
جامعة سعودية تتوصل إلى طريقة للتنبؤ بالشلل الدماغي لدى الرضع
جامعة سعودية تتوصل إلى طريقة للتنبؤ بالشلل الدماغي لدى الرضع
توصلت جامعة جدة في السعودية إلى طريقة للتنبؤ بالشلل الدماغي لدى الرضع باستخدام الذكاء الاصطناعي. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:06+0000
2023-04-08T11:06+0000
2023-04-08T11:06+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجامعة توصلت إلى تلك الطريقة من خلال مشروع بحث علمي لدراسة قياس مدى إمكانية التنبؤ المبكر بالشلل الدماغي لدى الرضع المصابين بنقص الأكسجة أثناء الولادة عن طريق تحليل إشارات الدماغ.وتعتبر تلك الطريقة هي الأولى من نوعها في مجال التنبؤ المبكر للشلل الدماغي في سن ما بعد الولادة باستخدام تحليل إشارات الدماغ وخوارزميات تعليم الآلة؛ حيث إن الطرق المتبعة حالياً تكون عن طريق الاختبارات العصبية بعد ظهور الأعراض على الطفل.وعمد الباحثون إلى حساب مجموعة مقاييس تعكس تعقيد الإشارات وتقيس اتصال الدماغ الوظيفي، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي شذوذا عامًا في مخطط كهربية الدماغ عند الرضع المصابين بالشلل الدماغي مقارنة بنظرائهم غير المصابين.واختبر الباحثون فاعلية تلك الطريقة في تصنيف مجموعة مكونة من 26 رضيعا؛ 6 منهم ظهرت عليهم أعراض الشلل الدماغي بعمر سنتين وفقا للاختبارات العصبية والـ 20 المتبقيين لم يصابوا بالاضطراب.وأظهر النموذج المقترح أداء جيدا ودقة تصنيف تصل إلى 84.6%، حساسية 83%، نوعية 85% و 0.87 منطقة تحت المنحنى.وتبين للباحثين من خلال الدراسة أيضا أن وظائف الدماغ التي تم قياسها استطاعت أن تميز بنجاح بين مجموعتي الرضع؛ لذلك يمكن اعتبار هذه الخصائص مؤشرات حيوية محتملة للشلل الدماغي، وبالتالي يمكن استخدامها بعد اختبارها على عينة أكبر في التطبيقات السريرية العملية للتنبؤ المبكر بالشلل.
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الصحة, منوعات, علوم, الأخبار, أخبار السعودية اليوم, السعودية
الصحة, منوعات, علوم, الأخبار, أخبار السعودية اليوم, السعودية
جامعة سعودية تتوصل إلى طريقة للتنبؤ بالشلل الدماغي لدى الرضع
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توصلت جامعة جدة في السعودية إلى طريقة للتنبؤ بالشلل الدماغي لدى الرضع باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية
"واس" إن الجامعة توصلت إلى تلك الطريقة من خلال مشروع بحث علمي لدراسة قياس مدى إمكانية التنبؤ المبكر بالشلل الدماغي لدى الرضع المصابين بنقص الأكسجة أثناء الولادة عن طريق تحليل إشارات الدماغ.
17 أكتوبر 2022, 07:54 GMT
وتعتبر تلك الطريقة هي الأولى من نوعها في مجال التنبؤ المبكر للشلل الدماغي في سن ما بعد الولادة
باستخدام تحليل إشارات الدماغ وخوارزميات تعليم الآلة؛ حيث إن الطرق المتبعة حالياً تكون عن طريق الاختبارات العصبية بعد ظهور الأعراض على الطفل.
وعمد الباحثون إلى حساب مجموعة مقاييس تعكس تعقيد الإشارات وتقيس اتصال الدماغ الوظيفي، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي شذوذا عامًا في مخطط كهربية الدماغ عند الرضع المصابين بالشلل الدماغي مقارنة بنظرائهم غير المصابين.
واختبر الباحثون فاعلية تلك الطريقة في تصنيف مجموعة مكونة من 26 رضيعا؛ 6 منهم ظهرت عليهم أعراض الشلل الدماغي بعمر سنتين وفقا للاختبارات العصبية والـ 20 المتبقيين لم يصابوا بالاضطراب.
وأظهر النموذج المقترح أداء جيدا ودقة تصنيف تصل إلى 84.6%، حساسية 83%، نوعية 85% و 0.87 منطقة تحت المنحنى.
وتبين للباحثين من خلال الدراسة أيضا أن وظائف الدماغ
التي تم قياسها استطاعت أن تميز بنجاح بين مجموعتي الرضع؛ لذلك يمكن اعتبار هذه الخصائص مؤشرات حيوية محتملة للشلل الدماغي، وبالتالي يمكن استخدامها بعد اختبارها على عينة أكبر في التطبيقات السريرية العملية للتنبؤ المبكر بالشلل.