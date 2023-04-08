https://sputnikarabic.ae/20230408/خبير-عسكري-الصواريخ-صرخة-إنذار-والتصعيد-متوقف-على-القرار-الإسرائيلي-1075673648.html
خبير عسكري: الصواريخ صرخة إنذار والتصعيد متوقف على القرار الإسرائيلي
خبير عسكري: الصواريخ صرخة إنذار والتصعيد متوقف على القرار الإسرائيلي
توترت الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل بشكل مفاجىء وبارز، بعد إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخًا من السهول الواقعة في جنوب قضاء صور عند الجانب الحدودي... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T10:58+0000
2023-04-08T10:58+0000
2023-04-08T10:58+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
لبنان
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075634531_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_92b79465987ce3697484427770fa781e.jpg
ولم يتبنى حتى الساعة أي فصيل لبناني أو فلسطيني عملية إطلاق الصواريخ، لكنه بحسب متابعين، فإن هذه العملية وضعت المنطقة الحدودية على صفيح ساخن، لا سيما وأن الجانب اللبناني ينتظر طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية وصفت بالأقوى منذ حرب تموز (يوليو) من العام 2006.فيما أعلن الجيش اللبناني عن تسيير دورياته على طول الشريط الحدودي من خلال التعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل، أكد الجيش عثوره على منصات إطلاق صواريخ وصواريخ معدة للإطلاق وعمل على تفكيك منصاتها.ورأى حطيط أن هذه الصواريخ تقرأ على أنها "صرخة احتجاج وتعبير عن غضب وإنذار لإسرائيل"، أما القول بأن "لبنان وضع على صفيح ساخن بأحداث المنطقة هذا أمر لا يعبر عن حقيقة الوضع، أصلًا لبنان ينخرط في المنطقة كجزء منها ويتأثر بما يحصل فيها، والمنطقة الآن في مرحلة التحول من الاضطراب والإرباك العام إلى اتجاه آخر يكون فيه نوع من التهدئة والاستقرار وهذا ما نعتبر أن إسرائيل تفهمه جيدًا من خلال التحولات الدولية والمتغيرات الإقليمية التي تحصل والتي كان صلح بكين أحد عنوانيها الرئيسية".أما عن إمكانية التصعيد، فأوضح حطيط أن المسألة متوقفة على القرار الإسرائيلي، إذا إسرائيل شاءت التصعيد فإن التصعيد سيحصل وسيواجه "حزب الله" من لبنان التصعيد الإسرائيلي بما يناسبه من ردود، أما إذا كان التصعيد باتجاه غزة، "فأعتقد أن الرد لن يكون مريحًا للعدو الإسرائيلي، وبصيغة أخرى التصعيد سيقابله تصعيد أما التهدئة فقد تنهي الموضوع حيث وصل".
https://sputnikarabic.ae/20230408/ميقاتي-نشجب-كل-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-برا-وبحرا-وجوا-1075671567.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075634531_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_e47832255257f7eea689cbd02de47996.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
خبير عسكري: الصواريخ صرخة إنذار والتصعيد متوقف على القرار الإسرائيلي
تابعنا عبر
حصري
توترت الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل بشكل مفاجىء وبارز، بعد إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخًا من السهول الواقعة في جنوب قضاء صور عند الجانب الحدودي للبنان باتجاه عدد من البلدات الإسرائيلية.
ولم يتبنى حتى الساعة أي فصيل لبناني أو فلسطيني عملية إطلاق الصواريخ، لكنه بحسب متابعين، فإن هذه العملية وضعت المنطقة الحدودية على صفيح ساخن، لا سيما وأن الجانب اللبناني ينتظر طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية وصفت بالأقوى منذ حرب تموز (يوليو) من العام 2006.
وبانتظار رد الفعل الإسرائيلي، أعلنت الخارجية اللبنانية عن استعدادها لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة هناك، كما حذرت الخارجية من نوايا إسرائيل التصعيدية والتي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
فيما أعلن الجيش اللبناني عن تسيير دورياته على طول الشريط الحدودي من خلال التعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل، أكد الجيش عثوره على منصات إطلاق صواريخ وصواريخ معدة للإطلاق وعمل على تفكيك منصاتها.
بهذا الإطار، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المسألة بكل بساطة تقرأ من خلال ربطها بما يجري في المسجد الأقصى من اعتداءات إسرائيلية على المسجد والمعتكفين والمصلين فيه وتدنيس حرمة المكان والسعي لمرحلة التقاسم المكاني والزماني للمسجد الأقصى في مرحلة أولى ثم هدم هذا المسجد بعد نزع الصفة الإسلامية عنه.
ورأى حطيط أن هذه الصواريخ تقرأ على أنها "صرخة احتجاج وتعبير عن غضب وإنذار لإسرائيل"، أما القول بأن "لبنان وضع على صفيح ساخن بأحداث المنطقة هذا أمر لا يعبر عن حقيقة الوضع، أصلًا لبنان ينخرط في المنطقة كجزء منها ويتأثر بما يحصل فيها، والمنطقة الآن في مرحلة التحول من الاضطراب والإرباك العام إلى اتجاه آخر يكون فيه نوع من التهدئة والاستقرار وهذا ما نعتبر أن إسرائيل تفهمه جيدًا من خلال التحولات الدولية والمتغيرات الإقليمية التي تحصل والتي كان صلح بكين أحد عنوانيها الرئيسية".
ولفت حطيط إلى أن عدم الإفصاح عن الجهة الفاعلة قد يكون جزءًا من إدارة المعركة، أما بالنسبة للعدو الإسرائيلي فهو يعلم أنه أمام خيارين، إما ابتلاع ما حصل ومراجعة السلوكيات التي تحصل في المسجد الأقصى حتى لا يتطور الأمر أكثر وإما أن يصعد، في حال التصعيد سيترجم في اتجاه من إثنين، إما تصعيد باتجاه غزة ضد الفلسطينيين أو تصعيد باتجاه لبنان وسيضع نفسه أمام مواجهة يعلم كيف تبدأ ولا يعلم كيف تنتهي، مشيرًا إلى أن "الخيارات الإسرائيلية للتصعيد ليست خيارات آمنة لإسرائيل".
أما عن إمكانية التصعيد، فأوضح حطيط أن المسألة متوقفة على القرار الإسرائيلي، إذا إسرائيل شاءت التصعيد فإن التصعيد سيحصل وسيواجه "حزب الله" من لبنان التصعيد الإسرائيلي بما يناسبه من ردود، أما إذا كان التصعيد باتجاه غزة، "فأعتقد أن الرد لن يكون مريحًا للعدو الإسرائيلي، وبصيغة أخرى التصعيد سيقابله تصعيد أما التهدئة فقد تنهي الموضوع حيث وصل".