https://sputnikarabic.ae/20230408/خبير-عسكري-الصواريخ-صرخة-إنذار-والتصعيد-متوقف-على-القرار-الإسرائيلي-1075673648.html

خبير عسكري: الصواريخ صرخة إنذار والتصعيد متوقف على القرار الإسرائيلي

خبير عسكري: الصواريخ صرخة إنذار والتصعيد متوقف على القرار الإسرائيلي

توترت الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل بشكل مفاجىء وبارز، بعد إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخًا من السهول الواقعة في جنوب قضاء صور عند الجانب الحدودي... 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T10:58+0000

2023-04-08T10:58+0000

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ولم يتبنى حتى الساعة أي فصيل لبناني أو فلسطيني عملية إطلاق الصواريخ، لكنه بحسب متابعين، فإن هذه العملية وضعت المنطقة الحدودية على صفيح ساخن، لا سيما وأن الجانب اللبناني ينتظر طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية وصفت بالأقوى منذ حرب تموز (يوليو) من العام 2006.فيما أعلن الجيش اللبناني عن تسيير دورياته على طول الشريط الحدودي من خلال التعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل، أكد الجيش عثوره على منصات إطلاق صواريخ وصواريخ معدة للإطلاق وعمل على تفكيك منصاتها.ورأى حطيط أن هذه الصواريخ تقرأ على أنها "صرخة احتجاج وتعبير عن غضب وإنذار لإسرائيل"، أما القول بأن "لبنان وضع على صفيح ساخن بأحداث المنطقة هذا أمر لا يعبر عن حقيقة الوضع، أصلًا لبنان ينخرط في المنطقة كجزء منها ويتأثر بما يحصل فيها، والمنطقة الآن في مرحلة التحول من الاضطراب والإرباك العام إلى اتجاه آخر يكون فيه نوع من التهدئة والاستقرار وهذا ما نعتبر أن إسرائيل تفهمه جيدًا من خلال التحولات الدولية والمتغيرات الإقليمية التي تحصل والتي كان صلح بكين أحد عنوانيها الرئيسية".أما عن إمكانية التصعيد، فأوضح حطيط أن المسألة متوقفة على القرار الإسرائيلي، إذا إسرائيل شاءت التصعيد فإن التصعيد سيحصل وسيواجه "حزب الله" من لبنان التصعيد الإسرائيلي بما يناسبه من ردود، أما إذا كان التصعيد باتجاه غزة، "فأعتقد أن الرد لن يكون مريحًا للعدو الإسرائيلي، وبصيغة أخرى التصعيد سيقابله تصعيد أما التهدئة فقد تنهي الموضوع حيث وصل".

https://sputnikarabic.ae/20230408/ميقاتي-نشجب-كل-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-برا-وبحرا-وجوا-1075671567.html

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