https://sputnikarabic.ae/20230408/دبابات-تي-80-تدمر-موقع-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1075666606.html
دبابات "تي-80" تدمر موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
دبابات "تي-80" تدمر موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم دبابات "تي-80" في المنطقة العسكرية الغربية، حيث دمرت مركز قيادة العدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T04:53+0000
2023-04-08T04:53+0000
2023-04-08T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061216969_0:31:3078:1762_1920x0_80_0_0_f0c5d2bae9b952080acd13cabffccc4d.jpg
وفقًا للوزارة، تقدمت أطقم دبابات "تي-80" إلى الخط الأمامي لدفاع العدو وأطلقت نيران قوية لتقدم وحدات البنادق الآلية على أحد المحاور في منطقة العمليات الخاصة.تُظهر اللقطات كيف ضربت المركبة القتالية العدو واختفت خلف التضاريس. تسمح مثل هذه الإجراءات السريعة والمنسقة جيدًا للطاقم، بتطويق العدو بالنار.يتم ضبط إطلاق النار بمساعدة طائرات مسيرة صغيرة الحجم.وقال قائد فصيلة الدبابة الملقب بـ "مستك": "ينفذ عسكريون تم استدعاؤهم من الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية المهام القتالية، وكانوا قد أكملوا الدورة الكاملة للتدريب والتنسيق القتالي في ساحات التدريب في المنطقة العسكرية الغربية، بما في ذلك في المواقع الخلفية. إن كل واحد منهم يعرف ما الذي يقاتل من أجله ويتمنى الانتصار السريع".توفر الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية، التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة، الدعم الناري لوحدات البنادق الآلية، مما يضمن هجوم القوات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061216969_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_61dcab906e80485b109e1cf550a64495.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات "تي-80" تدمر موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
04:53 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 05:18 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم دبابات "تي-80" في المنطقة العسكرية الغربية، حيث دمرت مركز قيادة العدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وفقًا للوزارة، تقدمت أطقم دبابات "تي-80" إلى الخط الأمامي لدفاع العدو وأطلقت نيران قوية لتقدم وحدات البنادق الآلية على أحد المحاور في منطقة العمليات الخاصة.
تُظهر اللقطات كيف ضربت المركبة القتالية العدو واختفت خلف التضاريس. تسمح مثل هذه الإجراءات السريعة والمنسقة جيدًا للطاقم، بتطويق العدو بالنار.
يتم ضبط إطلاق النار بمساعدة طائرات مسيرة صغيرة الحجم.
وقال قائد فصيلة الدبابة الملقب بـ "مستك": "ينفذ عسكريون تم استدعاؤهم من الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية المهام القتالية، وكانوا قد أكملوا الدورة الكاملة للتدريب والتنسيق القتالي في ساحات التدريب في المنطقة العسكرية الغربية، بما في ذلك في المواقع الخلفية. إن كل واحد منهم يعرف ما الذي يقاتل من أجله ويتمنى الانتصار السريع".
توفر الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية، التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة، الدعم الناري لوحدات البنادق الآلية، مما يضمن هجوم القوات الروسية.