https://sputnikarabic.ae/20230408/دراسة-تؤكد-زيادة-خطر-الوفاة-بسبب-تناول-المخللات-1075675915.html
دراسة تؤكد زيادة خطر الوفاة بسبب تناول المخللات
دراسة تؤكد زيادة خطر الوفاة بسبب تناول المخللات
قد يؤدي تناول الخضروات المخللة إلى زيادة طفيفة في خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية وسرطان المعدة، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تشجيانغ ونشرت في مجلة "BMC Medicine"... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:38+0000
2023-04-08T11:38+0000
2023-04-08T11:38+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/1f/1054789195_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_dcba027b85f6ef376f66b1dec4b51412.jpg
درس العلماء بيانات أكثر من 440 ألف مريض من الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا. في المتوسط، تمت متابعة كل مشارك لمدة 10 سنوات، وكتبوا معلومات حول استهلاك الخضار المخلل في الاستبيانات.وجد الخبراء أن استهلاك المخللات يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعادة من السكتة الدماغية النزفية، عند حدوث نزيف في المخ. بالإضافة إلى ذلك، أدت المخللات إلى زيادة الوفيات بسبب سرطان الجهاز الهضمي، وخاصة سرطان المريء.كما عانى المرضى من ارتفاع في ضغط الدم.وفقًا للعلماء، قد يكون السبب هو ارتفاع نسبة الملح في الخضار المخللة.
https://sputnikarabic.ae/20210907/إلى-محبي-المخلل-5-فوائد-غير-متوقعة-1050074606.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/1f/1054789195_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_0049bcd10d9be612b975dcec6e96726b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
دراسة تؤكد زيادة خطر الوفاة بسبب تناول المخللات
تابعنا عبر
قد يؤدي تناول الخضروات المخللة إلى زيادة طفيفة في خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية وسرطان المعدة، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تشجيانغ ونشرت في مجلة "BMC Medicine" في 5 أبريل/نيسان.
درس العلماء بيانات أكثر من 440 ألف مريض من الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا. في المتوسط، تمت متابعة كل مشارك لمدة 10 سنوات، وكتبوا معلومات حول استهلاك الخضار المخلل في الاستبيانات.
وجد الخبراء أن استهلاك المخللات يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة
من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعادة من السكتة الدماغية النزفية، عند حدوث نزيف في المخ. بالإضافة إلى ذلك، أدت المخللات إلى زيادة الوفيات بسبب سرطان الجهاز الهضمي، وخاصة سرطان المريء.
كما عانى المرضى من ارتفاع في ضغط الدم.
وفقًا للعلماء، قد يكون السبب هو ارتفاع نسبة الملح في الخضار المخللة.