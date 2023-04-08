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https://sputnikarabic.ae/20230408/دونيتسك-مقتل-شخصين-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-على-مدينة-ياسينوفاتايا-1075695589.html
دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا
دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T22:22+0000
2023-04-08T22:22+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
قصف
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وجاء في بيان ممثلية دونيتسك اليوم السبت، "قُتل رجلان من مواليد 1988 و1987". مشيراً إلى أن عدد المصابين خلال اليوم ارتفع إلى 16 شخصًا.في وقت سابق، قالت بعثة ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية إن ياسينوفاتا تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، بإجمالي 23 قذيفة من عيار 155 ملم، بالإضافة إلى صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد (MLRS).تقع ياسينوفاتايا على بعد 25 كيلومترا (15.5 ميلا) شمال دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-96-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075531017.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, قصف

دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا

22:22 GMT 08.04.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا.
وجاء في بيان ممثلية دونيتسك اليوم السبت، "قُتل رجلان من مواليد 1988 و1987". مشيراً إلى أن عدد المصابين خلال اليوم ارتفع إلى 16 شخصًا.
في وقت سابق، قالت بعثة ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية إن ياسينوفاتا تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، بإجمالي 23 قذيفة من عيار 155 ملم، بالإضافة إلى صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد (MLRS).
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4 أبريل, 22:41 GMT
تقع ياسينوفاتايا على بعد 25 كيلومترا (15.5 ميلا) شمال دونيتسك.
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