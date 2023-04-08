https://sputnikarabic.ae/20230408/دونيتسك-مقتل-شخصين-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-على-مدينة-ياسينوفاتايا-1075695589.html
دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا
دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T22:22+0000
2023-04-08T22:22+0000
2023-04-08T22:22+0000
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وجاء في بيان ممثلية دونيتسك اليوم السبت، "قُتل رجلان من مواليد 1988 و1987". مشيراً إلى أن عدد المصابين خلال اليوم ارتفع إلى 16 شخصًا.في وقت سابق، قالت بعثة ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية إن ياسينوفاتا تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، بإجمالي 23 قذيفة من عيار 155 ملم، بالإضافة إلى صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد (MLRS).تقع ياسينوفاتايا على بعد 25 كيلومترا (15.5 ميلا) شمال دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-96-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075531017.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, قصف
دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا.
وجاء في بيان ممثلية دونيتسك اليوم السبت، "قُتل رجلان من مواليد 1988 و1987". مشيراً إلى أن عدد المصابين خلال اليوم ارتفع إلى 16 شخصً
ا.
في وقت سابق، قالت بعثة ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية إن ياسينوفاتا تعرضت للقصف
من قبل القوات الأوكرانية، بإجمالي 23 قذيفة من عيار 155 ملم، بالإضافة إلى صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد (MLRS).
تقع ياسينوفاتايا على بعد 25 كيلومترا (15.5 ميلا) شمال دونيتسك.