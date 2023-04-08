https://sputnikarabic.ae/20230408/رئيسة-الهند-تقوم-برحلة-على-متن-المقاتلة-سو--30-إم-كي-صور-وفيديو-1075677339.html
رئيسة الهند تقوم برحلة على متن المقاتلة "سو -30 إم كي"... صور وفيديو
رئيسة الهند تقوم برحلة على متن المقاتلة "سو -30 إم كي"... صور وفيديو
أفادت أمانة الرئاسة الهندية، اليوم السبت، بأن رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو، حلقت بطائرة مقاتلة من طراز "سو -30 إم كي" من قاعدة تيزبور الجوية في ولاية آسام. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T12:04+0000
2023-04-08T12:04+0000
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وجاء في البيان الصادر عن مكتب الرئاسة الهندية: "طارت الرئيسة (على متن المقاتلة)، وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية، لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وشاهدت من السماء مجرى نهر براهمابوترا ووادي تيزبور المطل على جبال الهيمالايا قبل العودة إلى قاعدة القوات الجوية".الرئيسة مورمو هي ثالث رئيس للهند وثاني رئيسة تقوم بهذه الرحلة، وكان يقود المقاتلة النقيب نافين كومار، قائد السرب 106.يذكر أنه يتم تصنيع المقاتلة "سو 30 إم كي" في الهند بموجب ترخيص روسي من قبل شركة "هندوستان أيرونوتيكس ليمتد". وهناك نحو 270 مقاتلة في خدمة سلاح الجو الهندي، بما في ذلك تلك الموردة من روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
رئيسة الهند تقوم برحلة على متن المقاتلة "سو -30 إم كي"... صور وفيديو
12:04 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
أفادت أمانة الرئاسة الهندية، اليوم السبت، بأن رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو، حلقت بطائرة مقاتلة من طراز "سو -30 إم كي" من قاعدة تيزبور الجوية في ولاية آسام.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب الرئاسة الهندية: "طارت الرئيسة (على متن المقاتلة)، وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية، لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وشاهدت من السماء مجرى نهر براهمابوترا ووادي تيزبور المطل على جبال الهيمالايا قبل العودة إلى قاعدة القوات الجوية".
وكتبت الرئيسة مورمو بعد الرحلة: "لقد كانت تجربة مبهجة بالنسبة لي أن أطير على متن الطائرة المقاتلة "سو -30 إم كي" القوية التابعة لسلاح الجو الهندي. إنه لمن دواعي الفخر أن القدرات الدفاعية الهندية قد توسعت بشكل كبير وتغطي جميع الحدود البرية والجوية والبحرية. أهنئ القوات الجوية الهندية والفريق العسكري بأكمله على تنظيم هذه الطلعة الجوية".
الرئيسة مورمو هي ثالث رئيس للهند وثاني رئيسة تقوم بهذه الرحلة، وكان يقود المقاتلة النقيب نافين كومار، قائد السرب 106.
يذكر أنه يتم تصنيع المقاتلة "سو 30 إم كي" في الهند بموجب ترخيص روسي من قبل شركة "هندوستان أيرونوتيكس ليمتد". وهناك نحو 270 مقاتلة في خدمة سلاح الجو الهندي، بما في ذلك تلك الموردة من روسيا.