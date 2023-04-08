https://sputnikarabic.ae/20230408/رئيس-القضاء-الإيراني-يتحدث-عن-دور-دولة-أجنبية-في-إثارة-قضية-الحجاب-1075672620.html

رئيس القضاء الإيراني يتحدث عن دور دولة أجنبية في إثارة قضية الحجاب

رئيس القضاء الإيراني يتحدث عن دور دولة أجنبية في إثارة قضية الحجاب

وجه رئيس جهاز القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجئي، اتهامات لعناصر داخلية وجهات أجنبية تتعمد إثارة قضية الحجاب في إيران. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "ميديا ست" عن إيجئي تأكيده على "ضرورة فصل الأشخاص غير واضحي الموقف في موضوع الحجاب عن غيرهم، كونهم ينتسبون إلى وكالات تجسس أجنبية"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تتوانى في التصدي للانحرافات الاجتماعية".وشدد رئيس القضاء الإيراني على أن "الغالبية العظمى من الإيرانيين من الشريحة المتدينة، وحتى من لم يكن لديه معتقدات دينية لا يقبل بالانحرافات الاجتماعية"، على حد تعبيره.في سياق متصل، هدد إيجئي، يوم السبت الماضي، "بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات دون رأفة"، وقال إن "عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا"، مضيفا أن من "يرتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن وسيحاكمن بلا رأفة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن "خلع الحجاب يتعارض مع العفة العامة ومبادئ الشرع والقانون"، قائلاً إن "العدو يدعم خلع الحجاب في إيران".يذكر أن قضية الحجاب كانت قد عادت مرة أخرى إلى الواجهة وصلب النقاشات السياسية والاجتماعية والإعلامية في إيران، مع اتساع ظاهرة خلع الحجاب في عطل النوروز وتصاعد انتقادات المحافظين.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

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