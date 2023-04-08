https://sputnikarabic.ae/20230408/زيلينسكي-يضع-شرطا-مستحيلا-للسلام-في-أوكرانيا-1075672170.html
زيلينسكي يضع شرطا مستحيلا للسلام في أوكرانيا
زيلينسكي يضع شرطا مستحيلا للسلام في أوكرانيا
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم يعتبر شرطًا غير بديل لتحقيق السلام. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T09:55+0000
2023-04-08T09:55+0000
2023-04-08T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف زيلينسكي في خطاب له نشر على "يوتيوب": "استعادة شبه جزيرة القرم خيار ليس له بديل ليس فقط لأوكرانيا، ولكن للعالم بأسره، وللنظام العالمي القائم على الاتفاقيات وميثاق الأمم المتحدة".وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.ويعتبر الخبراء العسكريون والسياسيون الأوكرانيون والغربيون أن زابوروجيه هي واحدة من أهم المحاور التي يمكن من خلالها الوصول إلى ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230408/السلطات-الدفاع-الجوي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-شرق-شبه-جزيرة-القرم-1075670502.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يضع شرطا مستحيلا للسلام في أوكرانيا
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم يعتبر شرطًا غير بديل لتحقيق السلام.
وأضاف زيلينسكي في خطاب له نشر على "يوتيوب": "استعادة شبه جزيرة القرم خيار ليس له بديل ليس فقط لأوكرانيا، ولكن للعالم بأسره، وللنظام العالمي القائم على الاتفاقيات وميثاق الأمم المتحدة".
وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.
و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.
ويعتبر الخبراء العسكريون والسياسيون الأوكرانيون والغربيون أن زابوروجيه هي واحدة من أهم المحاور التي يمكن من خلالها الوصول إلى ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.