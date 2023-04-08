https://sputnikarabic.ae/20230408/صحيفة-أمريكية-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يحاول-تجنيد-الروس-عبر-الشبكات-الاجتماعية-1075680537.html
صحيفة أمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول تجنيد الروس عبر الشبكات الاجتماعية
صحيفة أمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول تجنيد الروس عبر الشبكات الاجتماعية
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن المخابرات الأمريكية تستخدم الشبكات الاجتماعية لتجنيد الروس لجمع المعلومات الاستخبارية. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T13:48+0000
2023-04-08T13:48+0000
2023-04-08T13:48+0000
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وكشفت الصحيفة عن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك (محظور في روسيا كشبكة اجتماعية متطرفة)، وتويتر من العاصمة الأمريكية، والسفارة الروسية في أمريكا، بصوت يتحدث باللغة الروسية، يخبر المستمعين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنه تغيير مستقبلهم إذا كان بإمكانهم توفير معلومات استخبارية لأمريكا".وذكرت صحيفة "فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بذلك منذ فبراير/ شباط.وأشارت الصحفية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن جواسيس ومهاجرين وأي شخص لديه معلومات حول مواجهة الكرملين.وبيّن الخبراء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستخدم هذه الطريقة الجديدة لعدة أسباب. أولا، من الصعب للغاية تجنيد عملاء روس. تعد روسيا بيئة شديدة الثقل لأن خدمات مكافحة التجسس الخاصة بها هي من بين أكثر الخدمات فعالية وأصعبها في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صحيفة-تكشف-عن-تسريب-وثائق-سرية-أمنية-أمريكية-جديدة-تتعلق-بأوكرانيا-والشرق-الأوسط-والصين-1075673303.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة أمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول تجنيد الروس عبر الشبكات الاجتماعية
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن المخابرات الأمريكية تستخدم الشبكات الاجتماعية لتجنيد الروس لجمع المعلومات الاستخبارية.
وكشفت الصحيفة عن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك (محظور في روسيا كشبكة اجتماعية متطرفة)، وتويتر من العاصمة الأمريكية، والسفارة الروسية في أمريكا، بصوت يتحدث باللغة الروسية، يخبر المستمعين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنه تغيير مستقبلهم إذا كان بإمكانهم توفير معلومات استخبارية لأمريكا".
وذكرت صحيفة
"فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بذلك منذ فبراير/ شباط.
وأشارت الصحفية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن جواسيس ومهاجرين وأي شخص لديه معلومات حول مواجهة الكرملين.
وبيّن الخبراء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستخدم هذه الطريقة الجديدة لعدة أسباب. أولا، من الصعب للغاية تجنيد عملاء روس. تعد روسيا بيئة شديدة الثقل لأن خدمات مكافحة التجسس الخاصة بها هي من بين أكثر الخدمات فعالية وأصعبها في العالم.