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طائرتا "إف 16" أمريكيتان تهبطان اضطراريا في اليابان
طائرتا "إف 16" أمريكيتان تهبطان اضطراريا في اليابان
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن مقاتلتين أمريكيتين من طراز "إف -16" هبطتا اضطراريا في مطار مياكو شيموجيشيما في محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T12:40+0000
2023-04-08T12:55+0000
أخبار اليابان
رصد عسكري
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وبحسب معلومات من الجيش الياباني في أوكيناوا نقلتها وكالة أنباء "كيودو"، فإن إحدى المقاتلتين واجهت مشكلة في المحرك على بعد 60 كيلومترًا جنوب جزيرة مياكو.وأفادت الوكالة أنه "لم تقع إصابات ولم يكن هناك تأخير في الرحلات الجوية المدنية".وأفادت تقارير، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، بأن مقاتلة شبحية من طراز "F-35B" تعرضت لحادث أثناء هبوطها على مدرج قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا في اليابان.وقال متحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية إن الطائرة كانت تنفذ "عمليات تدريب" عندما أُجبرت على الهبوط في أعقاب ما يبدو أنه مشكلة كهربائية.
https://sputnikarabic.ae/20230408/رئيسة-الهند-تقوم-برحلة-على-متن-المقاتلة-سو--30-إم-كي-صور-وفيديو-1075677339.html
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أخبار اليابان, رصد عسكري
أخبار اليابان, رصد عسكري

طائرتا "إف 16" أمريكيتان تهبطان اضطراريا في اليابان

12:40 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 12:55 GMT 08.04.2023)
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن مقاتلتين أمريكيتين من طراز "إف -16" هبطتا اضطراريا في مطار مياكو شيموجيشيما في محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد.
وبحسب معلومات من الجيش الياباني في أوكيناوا نقلتها وكالة أنباء "كيودو"، فإن إحدى المقاتلتين واجهت مشكلة في المحرك على بعد 60 كيلومترًا جنوب جزيرة مياكو.
وأفادت الوكالة أنه "لم تقع إصابات ولم يكن هناك تأخير في الرحلات الجوية المدنية".

وبحسب الوكالة، فإن الجيش الأمريكي يجري إصلاحات لإحدى المقاتلتين عن طريق إزالة خزان الوقود.

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12:04 GMT
وأفادت تقارير، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، بأن مقاتلة شبحية من طراز "F-35B" تعرضت لحادث أثناء هبوطها على مدرج قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا في اليابان.
وقال متحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية إن الطائرة كانت تنفذ "عمليات تدريب" عندما أُجبرت على الهبوط في أعقاب ما يبدو أنه مشكلة كهربائية.
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